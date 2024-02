Fraudes au concours de la police : 6 hauts gradés suspendus et placés en résidence surveillée

Alors que le commandement en chef des Forces de police nationale (FPN) a toujours nié les fraudes qui ont gangrené le concours d’intégration du 9 septembre dernier, les premières sanctions commencent à tomber. Ce lundi 26 février, ce sont 6 hauts gradés de la police qui ont été suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire confirmant ainsi les fraudes massives déplorées dans l’opinion. Ils sont accusés d’avoir contribué aux « failles » constatées lors du concours, ainsi que d’avoir divulgué des informations confidentielles sur les réseaux sociaux.

Le commandement en chef des FPN mène actuellement une enquête sur les soupçons de fraudes ayant entaché le dernier concours d’entrée à la police gabonaise. Selon une décision prise ce lundi par le général de division Serge Hervé Ngoma, 6 officiers, dont 3 femmes, ont été visés par des mesures de suspension. Ils sont soupçonnés d’avoir joué un rôle dans les irrégularités constatées et d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux des documents internes après l’annonce controversée des résultats le 16 février.

Le commandant en chef des FPN

Les hauts gradés suspendus sont le lieutenant-colonel Guy Sylvain Meye M’Owono, les commandants Ange Junior Nzoghe Aboghe, Aicha P. Moussavou Ouedraogo, et Linda Manzou Nzikouet, ainsi que les capitaines Arnoh Manfoumbi Boussougou et Hurelle Prescillia Diavou M’bola. De plus, ils ont été placés en résidence surveillée pour une durée d’un mois, en attendant les conclusions de l’enquête interne.

Leur hiérarchie leur reproche d’avoir contribué aux « failles constatées lors de l’organisation du concours d’intégration dans les forces de police nationale ». Ainsi que d’avoir divulgué des documents confidentiels via les réseaux sociaux, indique la décision de sanctions signée par le commandant en chef des FPN. Parmi ces 6 officiers, certains sont considérés comme étant impliqués dans les fraudes, tandis que d’autres sont accusés d’avoir contribué à sa médiatisation, contrevenant ainsi aux directives du commandement en chef de la police.