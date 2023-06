Financements de la BAD au Gabon : Les impacts du projet GRAINE dans les villages de la Ngounié

Les 23 et 24 juin 2023, une équipe de l’organisation non gouvernementale Muyissi Environnement a fait le tour des villages impactés par le projet GRAINE dans la Ngounié. Cette mission avait pour objectif de restituer aux membres des communautés les minutes de la rencontre stratégique ciblant les financements de la Banque Africaine de Développement (BAD) tenue à Conakry du 25 au 28 avril 2023. Organisée par Women and Mining (WoMin), Lumière Synergie pour le Développement (LSD) et le Centre pour le Commerce International et le Développement (CECIDE).

Cette rencontre de Conakry a été une occasion pour renforcer les capacités des participants sur les mécanismes de fonctionnement des institutions telles que la banque africaine de développement (BAD) et le droit de dire non aux projets qui semblent être nocifs pour le bien être des communautés. Elle a permis un partage d’expériences entre les participants venus de 12 pays (Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, Nigéria, Ghana, Gabon, Mauritanie, Cameroun et Guinée Conakry). Habitant du village Mbadi montrant des échantillons d’eau issus de la rivière dans laquelle ils s’approvisionnent Les villages sillonnés sont Nganga Youngou, Mounigou, Mbadi, Iroungou, Nanga, Ferra et Malaba. Ces contrées qui ont vu la mise en œuvre du projet GRAINE à travers la SOTRADER sur un financement de la BAD continuent de broyer du noir. Après avoir reçu les nouvelles apportées par les émissaires de l’ONG, les membres des communautés à travers un cœur ouvert se sont lancés dans l’énumération des difficultés par elles vécues. Pour les rapporter ici, il s’agit des problèmes liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la pollution des eaux et du sol, l’électrification des villages, l’accès aux soins primaires de base, l’invasion des mouches dû à la mauvaise gestion des déchets issus de l’usine de Mbadi, etc. Les populations se disent abusées par l’opérateur car des solutions perennes tardent