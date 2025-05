« Femme active » #24, l’émission qui met chaque semaine en lumière une femme à haut potentiel et au parcours inspirant. Notre invitée sera Bérangère Minang, ancienne internationale de football et de basketball, commissaire CAF, instructrice FIFA, inspectrice de la Jeunesse et des Sports. Elle est actuellement directrice provinciale de la Jeunesse et des Sports de l’Estuaire et préside également l’Association des femmes sportives du Gabon.

