En plein ébats amoureux dans le noir, un jeune gabonais électrisé par un câble dénudé

C’est une histoire d’amour qui s’est terminée entre pleurs et rires ce lundi au quartier Favom de la capitale économique gabonaise Port-Gentil (Ogooué-Maritime). Ce lieu réputé tranquille, a été le théâtre d’une scène des plus insolites. Deux jeunes tourtereaux ont été pris la main dans le sac en plein ébats amoureux, après que l’un des deux ai été surpris par une décharge électrique.

La fraîcheur estivale a bien eu raison certainement de Tencia et de Simplice deux jeunes gabonais âgés respectivement de 23 et 26 ans. En effet, aux environs de 23h, ils ont été surpris en plein ébats amoureux, dans la pénombre de la nuit au quartier Favom, le lundi 10 juillet dernier. Des sources sûres rencontrées par Info241, il se murmure que les deux personnes s’admiraient réciproquement dans le quartier et avaient hâte de passer à l’acte.

Un rendez-vous amoureux banal

En début de journée l’homme, au chômage et vivant chez son oncle, avec un courage franc, aurait proposé à sa dulcinée de se rencontrer pas loin de leur habitation afin de partager un jus ensemble. Une offre que n’a pas décliné la jeune demoiselle. Au lieu indiqué, ils se seraient accordés de se voir à proximité d’une maisonnette inachevée, afin de se soutenir dans cette fraîcheur vacancière proche de -18°. L’objectif était de passer un temps ensemble afin qu’ils solidifient davantage et raffermissent les liens.

Une autre vue du lieu de l’incident

Accord de principe trouvé, les deux amoureux se sont rendus au lieu du rencard la nuit tombée. C’était sans compter sur l’envie folle de Simplice d’assouvir sa libido.

« Il avait même dans sa poche des préservatifs. Il est venu avec une culotte très bien préparée à l’évidence et était même sans caleçon. C’est quand on l’a surpris qu’on a su tout ça. Ce lieu doit être un endroit où chacun vient se libérer à l’abri des regards », estime l’oncle paternel, Vincent-De-Paul Koumba.

Des ébats écourtés

En effet, loin des regards indiscrets, Simplice et Tencia se seraient donnés à cœur joie à une partie de jambes en l’air. Au cours de leur action, son partenaire sans babouche aurait marché malencontreusement sur un câble de courant dénudé passant dans une marre d’eau. C’est là que l’électrisation s’est produite. Hurlant de douleur suite à son imprudence, il aurait même fait une crise épileptique. Une situation qui a fait paniquer la demoiselle qui n’a pas hésité à crier « à l’aide, venez ! ».

De là, la victime électrisée a été découverte allongé à même le sol comme un verre de terre. En soutiens, son sous-vêtement posé par terre tout comme le pagne qu’elle portait en sortant de chez elle, Tencia n’a eu mots à dire au regard de la honte qui l’habitait d’avoir été découverte comme l’ont été Adam et Ève au jardin d’Éden. Bavant, le pauvre Simplice a été secourus à l’aide de techniques ancestrales africaines. Au sortir de cette rencontre Tencia a été sermonnée sévèrement par ses parents qui ont promis l’envoyer au village pour le reste des vacances. Quant à Simplice, son géniteur a été saisi du dossier par son frère pour voir comment le récupérer. Malheureusement les relations de bon voisinage ont été souillées par cette mesaventure.