Elections 2023 : Une cinquantaine de journalistes en formation spéciale à Lambaréné

Une formation en renforcement des capacités destinée aux journalistes gabonais en période électorale se tient depuis ce jeudi dans la ville de Lambaréné (Moyen-Ogooué, centre) à l’initiative de la HAC, de l’Unoca ainsi que de la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC). Une cinquante de journalistes dont ceux d’Info241 y prennent part.

Placée sous le thème « Les fondamentaux d’un écosystème médiatique libre et régulé en période électorale », cette formation de 3 jours se tient à quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale de la présidentielle, législative et locales du 26 août. Ce sont plus d’une cinquantaine de journalistes issus de différents médias, (radio, télévision, internet...) qui prennent à cette formation dans la province du Moyen-Ogooué.

Une vue des participants hier

Dans son discours à l’ouverture du séminaire hier, le président de la Haute autorité de la communication (HAC), Germain Ngoyo Moussavou, a rappelé le rôle primordial que joue la HAC. "En tant que prometteur et protecteur de la liberté de la presse, nous avons le devoir de veiller à ce que cette liberté fondamentale de la société moderne s’exprime dans l’intérêt général notamment celui des renforcements de la démocratie et de la préservation de la paix sociale", a rappelé le patron de la HAC.

Prenant la parole à son tour, le président de la commission de la CEEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, a insisté sur le rôle que joue les journalistes. "Les journalistes sont les acteurs majeurs dans tous les processus électoraux comprenant la période pré-électorale, la période électorale et la période post électorale", a-t-il indiqué. Tout en ajoutant que "pendant la période électorale, les médias en général ont pour mission d’informer les populations sur les partis politiques des candidats participants à l’élection ainsi que sur leur programme de société".

Au cours de cet atelier de formation qui s’achève ce samedi 5 août, des thèmes comme responsabilité des journalistes, collecte-recoupement de l’information, HAC et médias seront débattus entre experts gabonais des questions journalistiques et les principaux acteurs de ce séminaire à savoir les journalistes vénus de Libreville et de l’intérieur du pays. Le lancement de la campagne électorale pour les 3 scrutins électoraux du 26 aout est prévu pour le 11 août 2023.