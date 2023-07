Elections 2023 : Méprisés depuis 17 ans, les ex agents de la Poste menacent de pas aller voter !

Plus de 800 anciens employés de Gabon Poste attendent d’être indemnisés depuis leur départ de la société, plus de 17 ans après. A l’issue d’un rassemblement ce lundi à Libreville, ils menacent de ne pas se rendre aux urnes lors des prochaines élections générales.

Ils ne sont pas à leur première mouvement de grève. Mais cette fois-ci, leur sortie cristallise les attentions à la veille des élections générales que le pays compte organiser en août prochain. 800 anciens salariés de Gabon Poste y compris leurs familles pourraient ne pas se rendre aux urnes lors des prochaines élections. C’est ce qu’a fait savoir ce lundi leur syndicat alors que ses membres débraient devant le Trésor public.

Une autre vue du sit-in des ex salariés en colère

Le 31 juillet 2023 était la date butoir donnée par le gouvernement pour régler tous les droits sociaux des anciens employés de Gabon Poste. Ils observaient donc un sit-in pour attirer l’attention des autorités quant au respect de cette promesse. « Nous ne pouvons pas aller aux élections tant que nous avons faim. Nous ne pouvons aller aux élections tant que nous avons soif, tant que nous sommes malades », a lancé le porte-parole du collectif des déflatés de l’ancienne poste gabonaise.

« Nous avons un objectif à atteindre. Je sais que nous sommes plus que jamais déterminés. La date butoir était le 31 juillet, demain ça va être le 1er août mais plus que d’habitude, nous allons intensifié les actions pour avoir gain de cause », a-t-il ajouté.

Depuis 2006, les ex-salariés de Gabon Poste broient du noir. Plus de 100 personnes parmi les déflatés sont déjà décédées sans percevoir leurs dus. Et beaucoup ne savent plus à quel saint se vouer malgré les nombreuses promesses faites par le gouvernement. Depuis leur départ de la société, un plan social a été mis en place mais sans que celui-ci soit appliqué à ce jour, le deuxième du genre évalué à plus de 13 milliards de FCFA mais restés impayés.