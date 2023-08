Élections 2023 : Le retrait des cartes d’électeur se poursuit timidement à Ndendé

L’opération de retrait des cartes d’électeurs a débuté le lundi 14 août sur toute l’étendue du territoire national. A Ndendé dans la province de la Ngounié (Sud du Gabon), le retrait des cartes se poursuit dans le calme mais timidement. De nombreux titulaires desdites cartes se trouvent dans les départements pour des activités, comme l’a expliqué Romuald Kendo Niate, président du Centre de distribution communal au correspondant d’Info241.

« Nous avons entamé la deuxième semaine de l’opération de retrait de cartes d’électeur et ça va à un rythme un peu lent parce que plusieurs personnes sont dans les départements, dans les campagnes, d’où le fait que vous allez constater que la ville est un peu vide », déclare-t-il. Selon un décompte officiel, sur 3882 cartes disponibles, environ 1 500 électeurs ont déjà retiré leurs cartes au mardi 22 août 2023 au niveau du Centre de distribution communal.

Des dispositions ont été prises pour ceux qui n’auront pas récupéré leur carte avant le 26 août, date prévue pour les 3 scrutins. Le jour J, des bureaux, où les électeurs pourront procéder au retrait de leur carte, seront ouverts dans les centres de votes. Cela permettra aux retardataires de récupérer leur carte et d’entrer dans les bureaux de votes pour pouvoir accomplir leur devoir, précise Kendo Niate Romuald, président du Centre de distribution communal.

Le président du centre communal lance un appel et invite les habitants de Ndendé à aller retirer leurs cartes d’électeurs tous les jours, même jusqu’au jour du vote. La commune de Ndendé à elle seule compte 5 centres de vote à savoir, l’école publique centre, Dola A et D, le lycée et le conseil départemental.