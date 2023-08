Elections 2023 : le CGE détaille le parcours du vote à bulletin unique du 26 août en 14 étapes

Après le feu vert accordé samedi au décret n°0199/PR/MI du 04 août 2023 fixant les modalités de bulletins de vote unique par la cour constitutionnelle, le Centre gabonais des élections (CGE) a rendu public ce lundi le parcours de vote des électeurs dans le bureau de vote. Il s’agit d’une opération en 14 étapes en deux phases qui consacre le bulletin unique par parti et par scrutin. Etant entendu que la présidentielle et les législatives sont fusionnées en un seul scrutin à urne unique. Les autres bulletins dits uniques devront finir dans la poubelle.

L’on sait depuis ce lundi, comment devrait se dérouler dans le détail le vote des électeurs pour la présidentielle/législative et locales du 26 août. Le CGE a rendu public le parcours des électeurs dans les bureaux de vote. Une opération en 14 étapes qui consacre le ticket électoral par parti, laissant peu de choix aux électeurs puisque bien qu’il y ait plusieurs bulletins « uniques », il faudra ne rendre qu’un seul bulletin dans l’urne pour la présidentielle/législative.

Le parcours de l’électeur dans le bureau de vote

Une formule de votation validée et plébiscité par le CGE puis le gouvernement, Ali Bongo et enfin la Cour constitutionnelle. De quoi faire bondir les opposants au décret n°0199/PR/MI du 04 août 2023 et ne laisser aucune alternative aux électeurs de varier leur choix pour ces deux scrutins. Tout comme il pose question sur le choix de candidats indépendants qui n’auraient pas de candidats aux législatives. Un situation qui ne se pose pas si l’on choisi Ali Bongo et son parti qui eux sont seuls assurés d’avoir l’ensemble des candidats dans chaque circonscription du territoire.

Voici dans le parcours rendu public ce lundi :

Première phase du vote : élection du président de la république et des députés

1. Présenter soit sa carte d’électeur, soit sa pièce d’identité, soit son passeport ordi-naire biométrique aux vice-présidents 1 (élection uninominale du Président de la République et des Députés) ;

2. En présence du vice-président 1 (élection uninominale du Président de la République et des Députés), prendre une enveloppe et un bulletin unique de vote authentifié de chaque candidat ;

3. Passer dans l’isoloir ;

4. Dans l’isoloir, introduire le bulletin unique de son choix dans l’enveloppe et tous les autres bulletins uniques sont jetés dans la poubelle ;

5. Se diriger vers l’urne et/ou en présence du Président (élection uninominale du Président de la République et des Députés), y introduire soi-même l’enveloppe ;

6. Signer la liste d’émargement détenue par le premier assesseur (élection uninominale) ;

7. Se faire marquer l’index gauche à l’encre indélébile par le deuxième assesseur (élection uninominale) et faire estampiller sa carte d’électeur ;

Première phase du vote : élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux

8. En présence du vice-président 2 (Locales), prendre une enveloppe et un bulletin de vote authentifié de chaque listes à l’élection des membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux ;

9. Passer dans l’isoloir ;

10. Dans l’isoloir, introduire le bulletin de son choix dans l’enveloppe et jeter tous les autres bulletins dans la poubelle ;

11. Se diriger vers l’urne et/ou en présence du Président (Locales), y introduire soi-même l’enveloppe ;

12. Signer la liste d’émargement détenue par le premier assesseur (Locales) ;

13. Se faire marquer l’index gauche à l’encre indélébile par le deuxième assesseur (Locales) et faire estampiller sa carte d’électeur ;

14. Quitter le bureau de vote en n’oubliant pas de retirer soit sa pièce d’identité, soit sa carte d’électeur, soit son passeport ordinaire biométrique.