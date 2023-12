Drame routier sur l’axe Koumameyong-Lalara : 4 morts et 8 blessés graves

Un tragique accident de la circulation a secoué la province de l’Ogooue-Ivindo, précisément sur l’axe Koumameyong-Lalara, causant la perte de 4 vies et laissant 8 personnes grièvement blessées. Selon un rapport du Centre médical d’Ovan, où les victimes ont été transportées, l’accident a eu lieu ce dimanche 24 décembre près du village Lolo Djidji, dans le département de Fiieng Okano.

Le drame s’est déroulé aux premières heures de la journée, vers 8 heures, impliquant un véhicule de marque Mitsubishi L200, appartenant à la Sécurité pénitentiaire de la ville de Makokou. Selon des sources proches des victimes, le véhicule de la Sécurité pénitentiaire aurait été confronté à un dépassement dangereux de la part d’un camion semi-remorque sur un plateau, alors qu’il tentait de rejoindre Ovan.

Une autre vue du véhicule accidenté

Le conducteur du pick-up de la Sécurité pénitentiaire, dans une tentative désespérée pour éviter la collision, a malheureusement été impliqué dans un accident fatal. Le bilan préliminaire rapporte 4 décès et plusieurs blessés graves, qui ont été rapidement transportés au Centre médical d’Ovan.

Les blessés ont été acheminés en urgence, avec l’aide d’un hélicoptère militaire déployé depuis la base aérienne 01. Deux ambulances ont également été mobilisées pour transporter une dame et deux enfants, dont un garçon de 11 ans. Sous la direction du Pr Murielle Essomo Megnier-Mbo, Médecin-Général Commandant l’HIAOBO, le service d’urgence est pleinement mobilisé, confirmant que tous les blessés sont actuellement conscients.

Des examens cardiologiques ont été réalisés, indiquant la stabilité de deux des accidentés appartenant à la Sécurité pénitentiaire, évacués par voie terrestre. Malgré la stabilité de leur état, ils restent sous observation attentive.

Ce tragique événement soulève une fois de plus la nécessité pressante pour les automobilistes de respecter scrupuleusement les règles de conduite, en particulier pendant cette période des fêtes de fin d’année. Les autorités locales et nationales sont appelées à renforcer les campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière pour éviter de tels drames dans le futur. En cette période festive, la prudence au volant est plus que jamais cruciale pour la protection de la vie humaine sur les routes.