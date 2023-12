Dette due aux footballeurs au Gabon : Plus de 3,2 milliards à régler pour le National-Foot

Une commission spéciale mise en place par le ministre des Sports au Gabon pour évaluer la dette des footballeurs pour la période 2016-2023 a conclu que le montant global de cette dette s’élève à plus de trois milliards de francs CFA. Les conclusions de cette commission, dirigée par le secrétaire général du ministère, Bernard Obiang Metoulou, ont été rendues publiques lors d’une réunion tenue ce jeudi.

La dette évaluée à 3 215 287 832 francs CFA englobe diverses créances, y compris celles dues aux joueurs, joueuses, clubs, ainsi qu’à la Linaf, Linaffem et aux prestataires. Cette évaluation exhaustive a été réalisée en examinant les documents comptables fournis par les présidents des ligues nationales, dans le cadre de la collaboration avec la commission.

Bernard Obiang Metoulou a souligné que les documents comptables seraient examinés par les services financiers compétents pour garantir la transparence du processus. Il a rappelé que la commission a travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes pour parvenir à cette évaluation.

Suite à la remise du rapport, le ministre des Sports, André Jacques Augand, a annoncé qu’il remettrait officiellement le rapport au président de la transition, chef de l’État, et au Premier ministre. Il a souligné que la responsabilité de résoudre ce problème incombe désormais à ces autorités, qui prendront les décisions nécessaires pour régler la dette des footballeurs.

Le règlement de cette dette devrait être géré par les plus hautes instances du gouvernement, et des arbitrages seront effectués pour assurer un traitement équitable des créances envers les joueurs, les clubs et les autres parties concernées. La publication de ce rapport marque une étape importante vers la résolution de cette question financière délicate dans le monde du football gabonais.