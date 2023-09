Coupe du monde de football des sourds 2023 : le Gabon copieusement battu par l’Angleterre

Après un bon démarrage dans les phases de poules de la 4e édition de la Coupe du monde des sourds-muets Malaisie 2023, les Panthères du Gabon croisaient le fer ce mercredi soir face à l’ogre de la poule D : l’Angleterre. Au terme de la rencontre qui s’est jouée au Stadium Bandar Baru Salak Tinggi, le Gabon s’est incliné sur le score sans appel de 5 buts à 0.

Après s’être débarrassé du Nigéria sur tapis vert samedi puis lundi de l’Australie par 2 buts à 1, le Gabon se devait de se confronter à son dernier adversaire de la phase de poules qu’était l’Angleterre. Dans un match qui a démarré timidement, il aura fallu attendre la 37e minute de jeu pour assister à l’ouverture du score par l’Angleterre. Un but qui appellera un autre 8 minutes plus tard.

L’intégralité de la rencontre

C’est sur le score de 2 buts à 0 que l’arbitre central renverra les deux nations aux vestiaires. Une seconde période qui là encore, va voir l’Angleterre ne faire qu’une bouchée des hommes du coach Walker Onanga. D’abord dès la reprise du match à la 45e puis la 49e et la 65e minute de jeu. Trois buts qui viennent corser l’issue de la rencontre par 5 buts à 0.

Une première défaite qui classe tout de même le Gabon 2e du groupe D et l’offre ainsi son ticket pour le second tour de la compétition qui s’annonce déjà plus rude pour les Panthères du Gabon. En effet, les tricolores gabonais devront rapidement retrouver les moyens de faire face à des adversaires de la même trempe que l’Angleterre sinon plus. Réponse dans les prochaines heures.

Prochain rendez-vous ce vendredi 29 septembre pour les 8e de finales face à l’Iran qui a terminé également 2e du groupe E. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h30 heures locales (13h30 heures du Gabon).