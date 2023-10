Le sulfureux ex ministre Lee White et 3 de ses hommes assignés à résidence pour corruption

L’opération « Dignité » des nouvelles autorités gabonaises bat toujours son plein. Les anciens tenanciers du régime d’Ali Bongo tombent les uns après les autres pour de nombreuses malversations financières et corruption. C’est le cas de l’ancien ministre des Eaux et Forêts Lee James Taylor White (58 ans) qui, présenté devant un juge avec trois de ses collaborateurs, ont été placés en résidence surveillée plutôt qu’en prison.

Le voile sur la gestion calamiteuse des deniers publics par les lieutenants d’Ali Bongo serait-il en phase d’être levé ? C’est en tout cas l’ambition poursuivie par l’opération « Dignité » dégainée par les autorités qui ont renversé Ali Bongo le 30 août dernier. L’étau judiciaire semble aujourd’hui se resserrer autour du gabono-britannique Lee White dont la gestion avait été décriée en vain depuis des années par les syndicats du ministère des Eaux et Forêts.

Lee James Taylor White désormais dans la tourmente judiciaire

En compagnie de Ghislain Moussavou (ancien directeur général des Forêts), Jean Guy Diouf (Conseiller financier) et Ghislain Aimé Boupo (agent des eaux et forêts), ils ont été présentés hier devant un juge d’instruction qui a prononcé leur inculpation pour des faits de détournements des fonds publics, faux et usage de faux, concussion, association des malfaiteurs, violation des procédures d’attribution des permis forestiers, complicité d’exploitation illégale de bois, enlèvement des pièces et blanchiment des capitaux.

Une longue liste de chefs d’accusation qui comme pour l’épouse d’Ali bongo, Sylvia, n’a pas été suivi d’une détention préventive. A l’identique, la justice a tout bonnement prononcé contre eux une assignation à résidence pour des faits aussi graves. Il faut croire que la justice sous l’ère Oligui Nguema s’accommode volontiers de la distribution à souhait d’assignations à résidence face à des présumés coupables de tels faits qui ont mis à mal la santé financière du pays et accaparé pour eux seuls les moyens de l’Etat.