Conseil des ministres d’Oyem : 5 projets de décret électoraux entérinés par Ali Bongo

Alors que l’on s’attendait à des mesures en matière de développement pour la tenue du conseil des ministres délocalisés ce lundi dans la ville d’Oyem (Woleu-Ntem), il n’en est rien. Ali Bongo qui a réuni les membres de son gouvernement au palais présidentiel d’Oyem, a pris pas moins de 5 projets de décret en rapport avec le triple scrutin du 26 aout (la présidentielle, les législatives, locales) et la mise en place des les commissions électorales du Centre gabonais des élections (CGE).

Le conseil des ministres tenu à Oyem ce 3 juillet, 8 ans après celui de Makokou en 2015, a livré ses conclusions lundi soir. Selon le communiqué final de ce conclave gouvernemental parvenu lundi soir à la rédaction d’Info241, ce sont pas moins de 5 projets de décret ont été entérinés en rapport avec les élections du 26 août. Un conseil des ministres très électoral qui montre l’importance cruciale que revêtent ces scrutins pour l’exécutif emmené par Ali Bongo.

Une autre vue de ce conclave gouvernemental

Au chapitre de ces décrets électoraux figurent en bonne place celui fixant la date limite de dépôt des déclarations de candidature fixée au 11 juillet 2023 pour l’élection du président de la République, des députés à l’Assemblée nationale, des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l’année 2023. Mais aussi celui portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour l’élection du président de la République pour l’année 2023 fixée du 11 au 25 août.

A ces deux projets de décret, il faut ajouter celui portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l’année 2023 fixée 16 aout à 00h00 au 25 aout à minuit. Le 4e projet de décret porte nomination des membres des bureaux des commissions électorales consulaires pour l’organisation de l’élection du président de la République de l’année 2023.

Enfin et dans le même ordre idée, le 5e projet de décret validé à Oyem porte nomination des membres des bureaux des commissions électorales locales pour l’organisation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des conseillers départementaux et des conseillers municipaux pour l’année 2023. En somme, le conseil des ministres d’Oyem a validé la suite du calendrier électoral que n’avait pas fait celui du 26 juin. En plus de donner vie aux commissions électorales à moins de 6 jours de la clôture des dépôts de candidatures.