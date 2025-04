Concours d’entrée à l’ENI 2025 : les inscriptions en ligne ouvertes depuis le 6 janvier

Le ministère de l’Éducation nationale du Gabon a officiellement lancé ce lundi les inscriptions pour le concours externe d’entrée dans les Écoles normales des instituteurs (ENI), session 2025, par une décision n°001/MENFPFC signée ce jeudi 9 janvier. Les candidats peuvent s’inscrire en ligne sur le site officiel www.examensgabon.com depuis le 6 janvier, et ce, jusqu’au 31 janvier 2025.

Le concours offre 1000 places réparties entre trois filières : 200 pour les instituteurs adjoints option pré-primaire, 200 pour les instituteurs option pré-primaire et 600 pour les instituteurs option primaire. Pour être éligibles, les candidats doivent être de nationalité gabonaise, âgés de 38 ans au maximum au 31 décembre 2025, et titulaires d’un BEPC ou d’un baccalauréat selon la filière choisie. Ils doivent également être physiquement aptes à exercer dans le domaine de l’éducation.

Une vue de l’ENI de Libreville

Les dossiers de candidature, après préinscription en ligne, doivent être déposés dans les Directions d’Académie Provinciale (DAP) ou à la Direction Générale des Examens et Concours (DGEC) pour les candidats de la province de l’Estuaire. Les pièces requises incluent, entre autres, un acte de naissance, un certificat médical, un extrait de casier judiciaire, et une quittance de 20 000 francs CFA payée auprès du Trésor public.

Le concours se déroulera les 11 et 12 mars 2025, à Libreville et dans les chefs-lieux des provinces. Les épreuves comprennent la culture générale, les mathématiques et le français, avec des coefficients respectifs de 2, 3 et 3. À l’issue des examens, les copies seront corrigées dans un centre unique à Libreville. Les résultats seront publiés par décision officielle du ministère, suivie d’une période de trois jours pour d’éventuelles réclamations.

Les candidats admis rejoindront les ENI pour une formation de deux ans à compter de l’année académique 2025-2026. Cette formation vise à renforcer le personnel éducatif gabonais et à répondre aux besoins croissants en matière d’enseignement.

Le Ministère de l’Éducation appelle les candidats à respecter les délais d’inscription et les exigences administratives pour garantir une organisation fluide du concours. Ce dernier représente une opportunité majeure pour les aspirants enseignants de contribuer à l’éducation nationale.