Classement FIFA post-CAN : Le Gabon chute de 2 places, derrière la Guinée équatoriale et la RDC

La non-qualification du Gabon à la CAN 2023 a désormais livré ses conclusions. Alors qu’en décembre dernier, l’équipe dirigée par Thierry Mouyouma terminait l’année à la 82e place mondiale et à la 16e place africaine, la situation a évolué pour ce tout premier classement FIFA de l’année 2024. Le Gabon perd ainsi deux places et se retrouve loin derrière la Guinée équatoriale et la RDC, qui ont brillé lors de la compétition continentale en Côte d’Ivoire, au grand dam du football gabonais.

Le tout premier classement FIFA de l’année 2024 a été rendu public ce jeudi après-midi. Bien qu’il n’y ait pas eu de changements majeurs au niveau mondial et africain, le Gabon enregistre tout de même une baisse de son classement. Les joueurs entraînés par Mouyama débutent ainsi l’année à la 84e place mondiale et à la 16e place africaine, perdant ainsi deux rangs au niveau mondial et un au niveau africain.

Le positionnement du Gabon dans ce classement

Les Panthères du Gabon réalisent ainsi une performance inférieure à celle de leurs rivaux sous-régionaux qui ont participé à la CAN 2023. C’est notamment le cas de la RDC, qui s’est classée quatrième de la compétition et qui occupe désormais la 63e place mondiale et la 12e place continentale. Ou encore de la Guinée équatoriale, qui progresse de 9 places au classement mondial, passant ainsi de la 88e place en décembre à la 79e en février, et se plaçant à la 16e place africaine.

Le chemin s’annonce donc difficile pour le Gabon afin de redresser la barre sur la scène footballistique mondiale. Les prochains mois seront cruciaux pour Thierry Mouyouma et son équipe, notamment avec les éliminatoires de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Le tout avec un championnat national à l’arrête depuis plus de 8 mois.