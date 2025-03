CHAN 2025 : le Gabon éliminé aux tirs au but par une Gambie plus combative

La sélection nationale A’ du Gabon a été écartée de la course à la qualification pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025, après sa seconde défaite aux tirs au but face à la Gambie (0-0, 3 tab 5) ce samedi au stade de la Rénovation de Franceville. Alors que les deux nations s’étaient déjà séparées le 28 février sur un score vierge au match aller, les Gabonais en attendaient plus sur ce match retour. L’exploit n’a pas eu lieu.

Lire aussi >>> CHAN 2025 : Un nul précieux pour le Gabon face à la Gambie après une programmation chaotique En effet, lors du match aller disputé à Thiès au Sénégal, les deux équipes s’étaient quittées sur un score nul et vierge (0-0), laissant toutes les chances ouvertes pour le retour. Malgré quelques opportunités en seconde période ce samedi après-midi, les Panthères n’ont pas su concrétiser leurs occasions, notamment avec un penalty manqué par le capitaine Samson Mbingui dans le dernier quart d’heure. Le onze entrant gabonais Les tirs au but ont finalement départagé les deux formations. Alors que les deux équipes étaient à 3-3, Nesta Oyono a manqué sa tentative, laissant la Gambie prendre l’avantage. Le gardien gabonais François Bekalé n’a ensuite pas pu arrêter le cinquième tir gambien, offrant ainsi la victoire et la qualification à l’adversaire, qui affrontera l’Algérie au prochain tour. Lire aussi >>> CHAN 2025 : Les Panthères A’ du Gabon contraintes à la victoire sur la Gambie ce samedi Un naufrage de plus pour le football gabonais, qui cumule ces dernières semaines échecs sur échecs cuisants, au grand dam des supporters qui attendaient un sursaut de la sélection nationale des locaux. Le score final Avec cette élimination, le Gabon voit son parcours s’arrêter prématurément et laisse la Gambie poursuivre son chemin vers la phase finale du CHAN 2025. Les Gabonais, qui avaient pourtant été repêchés par la CAF pour ce tour éliminatoire spécial, ont une fois de plus manqué l’opportunité de se qualifier. La prochaine fois sera certainement la bonne... ou pas !