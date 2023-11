Championnats d’Afrique de taekwondo 2023 : le Gabon a bien failli rentrer sans médaille !

La moisson 2023 du Gabon aux championnats d’Afrique de taekwondo est moins bonne que la précédente. Sur les 13 athlètes en lice les 5 et 6 novembre à Abidjan (Côte d’ivoire), seules deux femmes ont sauvé l’honneur de la nation : Emmanuela Agora Eyeghe (-53kg) et Urgence Mouega Mouega (-73kg). Bilan des courses une médaille d’argent et de bronze pour le Gabon.

Lire aussi >>> Championnats d’Afrique de taekwondo 2023 : le Gabon promet de ramener plus de médailles La taekwondo gabonais continue de ne pas rayonner sur le continent. Alors la compétition était qualificative pour les prochains Jeux olympiques 2024, la déroute des taekwondoïstes gabonais a encore été au rendez-vous de ces 14e championnats d’Afrique. Les stars Anthony Obame et Amar Cissé ayant été éliminés sans grandes difficultés lors de la seconde journée d’hier. Anthony Obame n’a pas fait long feu dans cette compétition Le salut du Gabon viendra tout d’abord lors de la journée inaugurale de dimanche avec Emmanuela Agora Eyeghe dans la catégorie des -53kg. Sur les 7 athlètes gabonais entrés en compétition ce jour-là, seule Emmanuela Agora Eyeghe parviendra en finale face à la tunisienne Chema Toumi. La gabonaise s’inclinera 2 rounds à 0 avant de s’adjuger la précieuse médaille d’argent et de vice-championne d’Afrique. Le couronnement d’Emmanuela Agora Eyeghe Ce lundi, les 5 derniers espoirs du Gabon dans la compétition n’ont pas fait mieux que la veille. Seule l’ancienne vice-championne d’Afrique 2021 Urgence Mouega Mouega dans la catégorie des 73kg ferra retenir pour la seconde fois hymne nationale gabonaise la Concorde à Abidjan en terminant aux portes de la finale face à une marocaine.