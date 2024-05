CEP 2024 au Gabon : La Nyanga fait la course en tête des provinces avec un taux de réussite record

La proclamation des résultats du Certificat d’étude primaire (CEP) session 2024, rendue publique ce vendredi 24 mai sur toute l’étendue du territoire gabonais, a révélé un taux de réussite global de 92,21 %, marquant une augmentation significative de 10 % par rapport à la session 2023. Cependant, les neuf provinces du pays ne sont pas logées à la même enseigne en ce qui concerne les performances des candidats à cet examen, le tout premier du parcours scolaire gabonais.

Les candidats au CEP 2024 et leurs parents sont fixés depuis ce vendredi après-midi sur les résultats de cet examen. C’est précisément sur les plateformes numériques « X-GEST » et « KEWA » que les résultats ont été officiellement publiés, tel qu’annoncé par le ministère de l’Éducation nationale. Sur les 49 726 candidats inscrits, 48 996 se sont présentés à l’examen, et 45 179 ont été admis, soit un taux de réussite de 92,21 %. Cette hausse est nettement supérieure à celle de 2023, qui était de 82,23 %.

Province Pourcentage de réussite Nombre de candidats admis Poids des candidats admis (%) Nyanga 96,95% 3 680 8,15% Ogooué-Ivindo 94,11% 3 248 7,19% Estuaire 93,85% 10 956 24,26% Ogooué-Maritime 93,51% 4 114 9,10% Woleu-Ntem 91,22% 5 286 11,70% Moyen-Ogooué 90,78% 2 998 6,64% Ngounié 88,05% 4 954 10,97% Haut-Ogooué 85,71% 6 798 15,04% Ogooué-Lolo 82,65% 3 145 6,96% Total 92,21% 45 179 100%

Classement par province : La Nyanga en tête

La répartition des résultats par province montre des disparités notables, avec trois provinces se démarquant particulièrement. Voici le classement des provinces par taux de réussite :

Nyanga : Avec un taux de réussite de 96,95 %, la Nyanga se positionne en tête du classement. Sur les candidats présentés, 3 680 ont été admis, reflétant un excellent niveau de préparation et de performance. Ogooué-Ivindo : La deuxième place revient à l’Ogooué-Ivindo avec un taux de réussite de 94,11 %, et 3 248 candidats admis. Estuaire : L’Estuaire complète le podium avec un taux de réussite de 93,85 %, enregistrant 10 956 admissions.

Performances des autres provinces

Les autres provinces ont également affiché des performances remarquables :

Ogooué-Maritime : 93,51 % de réussite avec 4 114 candidats admis.

: 91,22 % de réussite avec 5 286 candidats admis. Moyen-Ogooué : 90,78 % de réussite avec 2 998 candidats admis.

: 88,05 % de réussite avec 4 954 candidats admis. Haut-Ogooué : 85,71 % de réussite avec 6 798 candidats admis.

Pour rappel, les orientations en classe de 6e seront publiées le 27 juin prochain, conformément au calendrier préétabli par le ministère de l’Éducation nationale. Ce classement provincial met en lumière les efforts et les progrès réalisés par chaque région, tout en soulignant les zones où des améliorations peuvent encore être apportées.