CAN U23 2023 : le Cameroun perd son bras de fer judiciaire contre le Gabon devant le TAS

Nouvelle douche froide pour la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) qui tenait becs et ongles à se voir qualifier sur tapis vert pour la CAN U23 Maroc 2023. 8 jours après avoir saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), le Cameroun a été débouté ce jeudi de l’ensemble de ses velléités. Une double victoire pour le Gabon qui prendra définitivement part à la compétition de moins de 23 ans prévue pour le 24 juin.

Malgré sa folle envie, le Cameroun ne prendra pas part à la 4e édition de la CAN U23 Maroc 2023. Après avoir été chercher un caillou dans la chaussure du Gabon à propos du cafouillage administratif de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) qui avait inverser les dates de naissance entre deux joueurs dont Floriss Djavé (19 ans), la Fecafoot de Samuel Eto’o entendait surfer sur cette faille pour se qualifier au détriment du Gabon.

Peine perdue puisque le jury d’appel de la CAF avait donné raison au Gabon après une première condamnation du jury disciplinaire. Un revers que le Cameroun n’entendait pas de cette oreille puisqu’il saisira le 12 juin en urgence le TAS pour faire condamner le Gabon. La décision est tombée ce jeudi comme une énième douche froide contre le Cameroun. « Vu l’article R37 du Code de l’arbitrage en matière de sport, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel, statuant à huis clos sur la Requête de Mesures Provisionnelles déposée par la Fédération Camerounaise de Football », précise le TAS.

En clair, « La Requête de Mesures Provisionnelles déposée le 12 juin 2023 par la Fédération Camerounaise de Football dans la procédure TAS 2023/A/97I7 Fédération Camerounaise de Football contre Fédération Gabonaise de Football est rejetée », précise la décision de rejet de ce tribunal international basé en Suisse. De même," Les frais relatifs à la présente ordonnance seront traités dans la sentence ou tout autre acte mettant fin à la présente procédure". Une seconde gifle pour le Cameroun visiblement très mauvais perdant.

Rappelons que lors des éliminatoires de cette CAN U23, les Panthères U23 avaient éliminé en mars dernier les Lions du Cameroun sur leurs propres installations de Yaoundé. Une défaite sur le terrain que Samuel Eto’o et les siens voulaient absolument corriger hors des stades. Peine perdue donc avec cette seconde décision qui réhabilite le Gabon et démontre que le football se joue bien dans les stades et non dans les petits calculs pour se sauver la mise.