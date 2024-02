CAN 2023 : L’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire s’ouvrent les portes des demi-finales

La scène était électrique et les enjeux étaient à leur paroxysme alors que l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire ont ébloui les amateurs de football en décrochant samedi leur place tant convoitée en demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Les deux équipes ont réalisé des performances exceptionnelles, illuminant le stade de Charles Konan Banny à Yamoussoukro.

La Côte d’Ivoire conquérante face au Mali

De l’autre côté, la Côte d’Ivoire a écrit une autre page de son histoire glorieuse en se qualifiant pour les demi-finales en éliminant le Mali dans un match mémorable. Dans un duel tendu où chaque équipe a montré une détermination féroce, la Côte d’Ivoire a finalement surmonté les obstacles grâce à un but égalisateur de Simon Andingra dans les dernières secondes du temps réglementaire.

La prolongation n’a pas dévoilé de vainqueur, mais la Côte d’Ivoire a triomphé lors de la séance de tirs au but, décrochant une victoire 2-1. Les supporters ivoiriens ont fait résonner leur joie dans le stade de Bouaké, tandis que les Éléphants se préparent maintenant à affronter la R.D. Congo en demi-finale.

Afrique du Sud triomphante face au Cap-Vert

Dans un duel riche en intensité, l’Afrique du Sud a fait preuve de résilience et de sang-froid pour surmonter le Cap-Vert lors d’une séance de tirs au but haletante. Le match s’est avéré être un véritable test d’endurance, avec des gardiens exceptionnels, Williams et Vozinha, repoussant chaque tentative adverse.

Après un temps réglementaire et une prolongation sans but, la séance de tirs au but a été le théâtre de moments palpitants. Les joueurs du Cap-Vert ont été malheureux, manquant leurs tirs, tandis que l’Afrique du Sud, dirigée par Mokwena et Mvala, a saisi l’opportunité de se qualifier, remportant finalement 2-1. Un moment de joie et de soulagement a envahi les joueurs sud-africains, tandis qu’ils se préparent à affronter le Nigeria en demi-finale.

Des demi-finales palpitantes en perspective

Ainsi, l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire se dressent ensemble au seuil des demi-finales de la CAN 2023, prêtes à livrer des batailles épiques pour décrocher une place en finale. Ces deux équipes ont démontré un mélange de talent, de détermination et de cohésion d’équipe, créant une atmosphère palpitante pour les passionnés de football.

Les demi-finales promettent d’être des duels intenses et imprévisibles, où l’Afrique du Sud se mesurera au Nigeria et la Côte d’Ivoire à la R.D. Congo. Le monde du football attend avec impatience ces rencontres qui détermineront les finalistes de la CAN 2023, offrant aux supporters des moments de suspense, de célébration et de fierté nationale.