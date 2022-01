CAN 2021 : Les Panthères du Gabon plus vives, tiennent en échec les Black Stars du Ghana

Le second match des Panthères du Gabon ce vendredi soir aura été palpitant jusqu’à la dernière minute de jeu. Privée finalement de Mario Lemina et de Pierre-Emerick Aubameyang, la sélection gabonaise sera menée dès la 16e minute de jeu avant de parvenir à l’égalisation à la 88e minute par Jim Allevinah. Un match nul 1 but partout qui permet au Gabon de garder la 2e place du groupe C et ses chances de passer le premier tour de la compétition.

Malgré l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang dont un IRM pratiqué a révélé des résidus de Covid-19 malgré avoir été dépisté négatif, alors que l’on attendait Anicet Yala au banc, c’est là encore Patrice Neveu qui assurera son poste car finalement testé négatif à la Covid-19. Des revirements de dernière minute qui n’ont pas sapé le moral des Panthères qui ont fait un meilleur match que le premier contre les Comores. Après avoir été mené dès la 16e minute, le Gabon n’a pas démérité avec plusieurs occasions de buts infructueuses. Un but d’égalisation qui ne viendra qu’à la 88e minute grâce à l’attaquant Jim Allevinah, entré en seconde période à la place de Denis Bouanga. Un changement controversé qui aura finalement payé par ce but du joueur qui a offert un précieux point pour le Gabon. Avec ce résultat, le Gabon conserve la 2e place de ce groupe C avec 4 points contre 6 pour le Maroc, leader du groupe qui a battu les Comores en première partie de cette 2e journée sur le score de 2 buts à 0. Un adversaire que le Gabon affrontera ce mardi à 20h pour la 3e et dernière rencontre décisive de ce groupe C.