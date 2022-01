CAN 2021 : Le Gabon menacé de sanctions par la CAF pour avoir changé d’hôtel !

Les Panthères du Gabon continuent de faire parler d’eux négativement même après avoir pris leurs quartiers au Cameroun. Après la révolte des primes de ce mercredi, grogne pour réclamer leurs primes impayées par l’Etat, voilà que la délégation gabonaise est épinglée pour avoir changer l’hôtel réservé par la CAF pour le Gabon. Selon un courrier de mise en garde de la CAF dont infor241 a eu copie, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a jusqu’à ce vendredi matin pour fournir ses arguments. Non retorque la Fegafoot qui souligne un défaut de standing de l’hôtel choisi par la CAF car "ne présentant pas toutes les commodités requises pour un sportif de haut niveau.

Les scandales autour des Panthères du Gabon ne sont pas prêts de connaitre leur épilogue. Malgré la débâcle de leur préparation à Dubaï avec une cuisante défaite 3 buts à 0 face aux Etalons du Burkina Faso dimanche et le match nul que leur ont imposé mardi les Mourabitounes de Mauritanie, voilà que la liste de déconvenues ne cesse de s’accroitre.

Changement d’hôtel sans autorisation

Avec déjà deux joueurs testés positifs à la Covid-19 dont le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang à leur arrivée ce jeudi matin à l’aéroport Nsimalene (Cameroun), près de Yaoundé, voilà que le Gabon est épinglé ce même jeudi par le Jury disciplinaire de la CAF pour « violation des règles, des règlements et directives de la CAF ». En cause, la sélection aurait préféré l’hôtel Star Land à l’hôtel la Falaise, prévu pourtant pour eux par la CAF.

Le courrier du jury disciplinaire

Dans son courrier d’incident, Raymond Hack le président du Jury disciplinaire rappelle que la CAF avait depuis le 16 aout 2021 dernier, envoyé le tableau des sites d’entraînement et des hôtels de chaque équipe. C’est finalement ce mardi que la délégation gabonaise aurait changé d’avis. « Le 4 janvier 2022, la CAF a reçu une lettre de votre part indiquant que la Délégation Gabonaise sera logée à l’hôtel Star Land et non pas l’hôtel la Falaise comme Initialement prévu par la CAF », souligne le courrier officiel adressé au Gabon.

Des explications attendues avant sanctions disciplinaires

Après avoir été saisi, « le département de la sécurité et de sureté de la CAF a été consulté de votre demande de changement d’hôtel et la CAF vous a communiqué le refus de changement par mail en vous donnant une brève explication des raisons de refus ». C’est malgré ce refus que la délégation gabonaise s’est invitée d’elle-même ce jeudi à l’hôtel Star Land, foulant ainsi au pied les décisions souveraines des instances de la CAF.

D’où la sommation faite par le jury disciplinaire au secrétariat général de la Fegafoot. « Par conséquent, vous êtes priés de nous fournir une explication de cette violation d’ici demain matin à 11 heures. Après quoi l’affaire sera soumise au Jury Disciplinaire de la CAF », conclut la mise en garde du président Raymond Hack. Une tension de plus pour le Gabon qui devra débuter ce lundi cette compétition déjà grandement entravée par les diverses péripéties qui ont émaillé la sélection depuis plusieurs jours.

Dans un communiqué parvenu ce jeudi soir à la rédaction d’Info241, la Fegafoot a expliqué les raisons de ce changement. Le Gabon a choisi cet hôtel « après deux missions d’inspection conjointes FEGAFOOT-ONDSC dont les membres ont contesté l’hôtel la Falaise attribué par la CAF. Car, ne présentant pas toutes les commodités requises pour un sportif de haut niveau », indique la Fegafoot qui rassure que « l’hôtel Star Land est spécialement réservé à l’équipe nationale du Gabon pour toute la durée de la compétition ».