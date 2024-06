Baccalauréat 2024 au Gabon : un premier tour en net recul avec un taux de réussite de 36,07%

Après les résultats du BEPC, qui ont connu une chute vertigineuse de 19%, le baccalauréat gabonais 2024 limite la casse avec des résultats en net recul de 0,84% au premier tour. Selon les résultats communiqués samedi soir par la ministre de l’Éducation nationale, Camelia Ntoutoume Leclercq, le taux de réussite au baccalauréat général est de 34,86% contre 44,87% pour l’enseignement technique et professionnel, soit un taux global de 36,07%.

Sur les 27 801 candidats en lice (24 440 en général et 3 361 en technologique et professionnel) pour cet examen national, seuls 10 029 (8 521 en général et 1 508 en technologique et professionnel) ont déjà leur examen en poche, soit un taux de réussite au premier tour de 36,07%. Ce chiffre est en deçà de celui de l’année dernière, qui était de 36,91% en 2023.

Tableau comparatif des résultats premier tour du baccalauréat du Gabon pour les sessions 2023 et 2024 :

Session Candidats inscrits Présents Admis au 1er tour Taux de réussite (%) Admissibles Taux d’admissibilité (%) Taux d’échec (%) 2023 30 123 29 585 10 922 36,91 13 469 45,52 17,55 2024 (Général) 24 784 24 440 8 521 34,86 11059 45,25 60,40 2024 (Tech/Pro) 3 444 3 361 1 508 44,87 1 286 38,26 16,87 2024 (Total) 28 228 27 801 10 029 36,07 12 345 8,79 55,14

Pour les épreuves du deuxième tour, ils ne seront que 11 059 (45,25%) dans l’enseignement général à obtenir une seconde chance, contre 1 286 (38,26%) dans l’enseignement technologique et professionnel, soit moins de 12 345 candidats encore en lice pour obtenir ce sésame ouvrant aux études dans l’enseignement supérieur. Soit un taux d’admissibilité de 41,925% toutes séries confondues.

Ces chiffres sont encore très loin de ceux obtenus l’année dernière, où il y avait 13 469 candidats à tenter le second tour pour un taux d’admissibilité de 45,52%. De même, le taux d’échec pour cet examen est de 55,14% en 2024, contre seulement 17,55% en 2023. Une moisson 2024 très loin d’être reluisante pour ce premier baccalauréat de l’ère de la transition.