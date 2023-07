Baccalauréat 2023 : le second tour affiche un taux de réussite de près de 100% au Gabon

Depuis ce vendredi à 16h, les candidats admissibles au baccalauréat session 2023 du Gabon sont fixés sur leur sort. Contrairement au premier tour qui a enregistré un taux de réussite de 35,80% dans l’enseignement général, le second affiche 99,86%. Sur les 11 804 candidats admissibles, seuls 14 ont été recalés. Dans l’enseignement technique et professionnels le taux de réussite est similaire soit 98,80% et 99,33% pour les deux filières.

La moisson 2023 du baccalauréat est totalement connue depuis hier après-midi. Après les épreuves orales du second groupe qui se sont tenues de mardi à jeudi, la proclamation des résultats s’est faite via les plateformes XGest et Kewa. Un second tour qui affiche complet puisque près de 100% des candidats ont arraché le précieux sésame des études universitaires.

Au finish, sur les 11 804 candidats du second groupe des séries générales, ils sont 11 788 à avoir été déclarés admis. Combinée aux résultats du premier tour, la session 2023 affiche 82,01% de réussite contre 77,48% en 2022. Les 6 candidats présentant un handicap et ceux qualifiés au second tour dans les prisons gabonaises l’ont tous eu soit un taux de 100% pour ces deux types de candidats.

Pour l’Enseignement technique et professionnel, sur les 1 669 candidats admissibles 1 649 candidats ont été déclarés admis soit un taux de réussite de 98,80%, pour un taux de réussite global de 84,44 % contre 67,90 % en 2022 soit une augmentation de 16,54%. Rappelons sur le plan global, ils étaient 30 123 candidats en lice à cet examen au Gabon cette année. Même si seuls 29 585 d’entre eux ont réellement pris part aux différentes épreuves.