Ali Bongo chamboule les préfectures du Gabon à quelques jours de la présidentielle du 26 août !

La présidentielle, les législatives et les locales du 26 aout continuent d’être dans les grands calculs d’Ali Bongo. Réuni ce mardi en conseil des ministres autour de son gouvernement, Ali Bongo a une nouvelle fois décidé de reconfigurer la carte des préfets et des secrétaires généraux de préfecture, de mairies et de conseils départementaux à une quinzaine de jours des élections dites générales.

Le conseil des ministres de ce 8 août convoqué par Ali Bongo, a décidé de chambouler l’organisation des préfectures de 6 des 9 provinces du pays. Ainsi, ce sont pas moins de 11 nouveaux préfets et sous-préfets qui ont été nommés lundi soir dans l’administration générale dépendant du ministère de l’Intérieur. Administration qui sera au cœur du triple scrutin du 26 août au coté du Centre gabonais des élections. Sont concernés par ces changements, les provinces de l’Estuaire, du Haut-Ogooué, de la Ngounié, de la Nyanga, de l’Ogooué-Ivindo et du Woleu-Ntem. De nouvelles nominations qui touchent aussi les administrations décentralisées que sont les mairies et les conseils départementaux par la nomination de nouveaux secrétaires généraux. Seules sont concernées, les provinces du Haut-Ogooué, de la Ngounié, de la Nyanga et de l’Ogooué-Maritime. Voici l’ensemble des nominations intervenues ce 8 août à l’issue de ce conseil des ministres : 1. ADMINISTRATION GENERALE PROVINCE DE L’ESTUAIRE DEPARTEMENT DU COMO-KANGO

Secrétaire Général de Préfecture : M. Edgard Germain ONGALI BITA PROVINCE DU HAUT-OGOOUE DEPARTEMENT DE LA SEBE BRIKOLO (OKONDJA)

Préfet : Mme Miryan Claude AGNIMA . DEPARTEMENT DE LA LEKOKO (BAKOUMBA)

Préfet : M. Alphonse Fristsch NGASSOBO DEPARTEMENT DE LA LEBOMBI LEYOU(MOANDA)

Préfet : M. Christian NDJOGO COGNOT PROVINCE DE LA NGOUNIE DEPARTEMENT DE LA DOLA (NDENDE)

Préfet : M. Damascène MAPANGOU DEPARTEMENT DE LA LOUETSI-BIBAKA (MALINGA)

Préfet : M. François NTOUTOUME ESSONE DEPARTEMENT DE LA BOUMI-LOUETSI (MBIGOU)

Préfet : M. Jean Aimé FOULA PROVINCE DE LA NYANGA DEPARTEMENT DE MOUGOUTSI

Préfet : M. Patrice MOUNGUENGUI PROVINCE DE L’OGOOUE IVINDO DEPARTEMENT DE LA ZADIE

Préfet : M. Jean Marie EKANG EKOUAGHE DEPARTEMENT DE LA LOPE

DISTRICT DE MOKEKO

Sous-préfet : M. Raphael MAKAO MA NGUEMA PROVINCE DU WOLEU NTEM DEPARTEMENT DU NTEM (BITAM)

Préfet. M. Jean Dieudonné GNAMBA DISTRICT DE MEYO-KYE

Sous-préfet : M. Cédric ANDEME NDOUTOUME

Chef de Bureau : M. Axel NDOUTOUME ODO EDZANG DEPARTEMENT DU HAUT-NTEM (MINVOUL)

Secrétaire Général de Préfecture : M. Anselme EVOUNA ENGONE 2. ADMINISTRATIONS DECENTRALISEES PROVINCE DU HAUT-OGOOUE COMMUNE DE LECONI

Secrétaire Général de Mairie : M. Gustave MBIRA CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PLATEAUX

Secrétaire Général : M. Herbert NKOULOU PROVINCE DE LA NGOUNIE COMMUNE DE FOUGAMOU

Secrétaire Général de Mairie : M. Michel Phavin BIKA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TSAMBA- MAGOTSI

Secrétaire Général : M. Marcel Léonard KOUMBA COMMUNE DE MALINGA

Secrétaire Général de Mairie : M. Carlos NGOUEDI DISSA COMMUNE DE MBIGOU

Secrétaire Général de Mairie : M. Franck MOUKAGNI CONSEIL DEPARTEMENTAL DE NDOLOU

Secrétaire Général : M. Amedé Serge GUIKOUANGOULA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA BOUMI-LOUETSI

Secrétaire Général : M. Alphonse MOUNGA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OGOULOU

Secrétaire Général : M. Ferdinand Justin BOUNJANGA COMMUNE DE GUIETSOU

Secrétaire Général : Justin BIVIGA PROVINCE DE LA NYANGA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MONGO

Secrétaire Général : M. Fabrice IWANGOU-IWANGOU PROVINCE DE L’OGOOUE-MARITIME COMMUNE DE GAMBA

Secrétaire Général de Mairie : Mme Annicette MOUDOUMA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE NDOUGOU

Secrétaire Général : M. Jean Médard NGAMBA NDIAMBOU