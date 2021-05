Ali Bongo tout boitillant et sans grande forme, rencontre Boris Johnson à Londres

Une nouvelle vidéo peu élogieuse a fuité jeudi en fin d’après-midi sur la rencontre à Londres entre Ali Bongo et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Une vidéo dont se serait bien passée la communication présidentielle gabonaise car l’on y voit un Ali Bongo peinant à se déplacer, arriver à la résidence officielle du Premier ministre anglais. Des images qui interrogent sur la santé du numéro 1 gabonais tout comme celle qu’elles donnent finalement de notre pays et sur son leader.

La santé d’Ali Bongo s’est-elle améliorée depuis son AVC survenu en Arabie Saoudite ? Nul ne peut y répondre avec certitude. Ce que l’on peut dire c’est que cette maladie a occasionné de graves séquelles comme celles révélées encore hier lors de la rencontre avec le Premier ministre britannique. Dans un extrait de moins de 50 secondes qui a fuité, on y voit un Ali Bongo, loin de la forme grandiloquente que cherche à vendre depuis des mois la communication officielle gabonaise.

La vidéo insolite de la rencontre qui a fuité

On y voit clairement Ali Bongo boiter et éprouver de lourdes difficultés à marcher tout seul sans son aide de camp qui l’assiste finalement pour que celui-ci ne trébuche. La machination protocolaire va jusqu’à tenter de cacher la canne dont use Ali Bongo pour faire le moindre pas. Le tout savamment orchestré pour les photographes et les cameras puisque pour les images officielles de cette rencontre, Ali Bongo ne boite aucunement pas et sa canne est savamment retirée par son aide de camp qui l’aide à gravir l’unique marche menant à la résidence de son hôte.

L’une des photos officielles, masquant la mobilité réduite d’Ali Bongo

Des images qui ont suscité de vifs commentaires sur la toile tant l’image du Gabon s’en est vite retrouvée écornée par un tel spectacle officiel. « Normalement un chef d’État ne doit pas faire ça devant un ministre, où est le respect dans ce game ? Le Gabon est un État souverain à ce que je sache, le ministre doit venir voir le président dans son bureau », a déclaré un internaute. "C’est ça « j’ai de l’énergie à revendre » ??? Pitié pour la réputation du Gabon que ces gens ont bousillé", s’est indignée une internaute.

A la lumière de cette vidéo, l’on comprend mieux pourquoi Ali Bongo envoie aux quatre coins du globe d’autres personnalités de son gouvernement le représenter. Sa santé actuelle et sa mobilité réduite, ne donnent guère le lustre d’un président en grande forme, prêt à relever les devis auxquels notre nation doit faire face. Car comme l’a relevé un internaute, « Monsieur le président on sait que vous aimez notre pays mais il serait mieux gérer si vous vous reposez déjà. Abdiquer pour incapacité physique personne ne vous en voudra... ». Voilà qui est dit !