Un gabonais de 30 ans accuse les esprits après avoir fait des fellations à sa fille de 5 ans

Encore une affaire d’inceste dans la capitale économique gabonaise. Cette fois, et comme presque toujours, il s’agit d’un père de 30 ans qui aurait franchit le Rubicon. Ce gabonais de 30 ans, Christ Mouanda Ibiatsi, qui s’est rendu de lui-même à la police aurait abusé de sa fille de 5 ans dont il avait garde avant de se défausser sur un « mauvais » esprit. Pour ces faits, il a été écroué hier mercredi à la prison centrale de Port-Gentil.

Les faits regrettables se sont produits au domicile familial au quartier Matanda, dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. Selon une source judiciaire, les faits reprochés se seraient déroulés durant un an en l’absence de la mère de la victime, absente de la maison où il vivait avec ses deux filles.

Le visage de sa dulcinée

En effet, depuis qu’il avait la garde de ses deux filles, il prenait le soin de les laver, habiller et de les nourrir etc. Ce, en l’absence de leur mère partie au travail. Alors qu’il berçait tendrement sa fille, il s’est également mis à s’endormir quelques minutes plus tard. C’est en se réveillant selon lui, qu’il vit étrangement « le visage de sa concubine sur sa fille de 5 ans ».

Le mis en cause avec sa bible avant son incarcération hier

Bizarrement, ne se retenant pas malgré la très jeune morphologie de sa victime, le trentenaire se mit à bander comme un cheval face à un jument. « Et tout de suite j’ai eu une envie et j’étais en érection sur le coup. J’ai fait la fellation à ma fille. J’ai juste fait rentré le pénis. Quelques minutes, le visage de l’enfant est revenu », a-t-il déclaré à la presse dans les locaux de la police judiciaire.

Un mauvais esprit accusé

Pensant avoir été guidé par un esprit diabolique, Christ Mouanda dit à sa fille de ne jamais vendre la mèche à sa mère avant de lui acheter des gourmandises qu’elle adore tant. Dans la tentation diabolique qui a pris en otage ce père de famille, un mois plus tard la scène va se répéter à l’identique. Il va à nouveau être en érection en voyant le visage de sa dulcinée sur celui de sa fille de 4 ans à l’époque.

Le père regrettant visiblement son geste

« Quand j’ai essayé de faire rentrer le pénis à la bouche de l’enfant, l’image du visage de ma chérie a disparu », relate Christ Mouanda Ibiatsi. Pensant bien faire en s’excusant auprès de la mère de la fille qui avait découvert le pot aux roses, Christ Mouanda Ibiatsi couvert de honte, décide sur-le-champ de se rendre auprès de l’antenne provinciale de la police judiciaire de la commune de Port-Gentil.

« C’est à deux reprises que j’ai eu à le faire. Ça s’est passé deux fois lorsque j’ai vu cet esprit diabolique. J’ai eu peur de la réaction de madame. Voilà pourquoi je ne lui ai rien dit », précise le présumé père incestueux. Son admission à la prison centrale de Port-Gentil a été actée par un mandat de dépôt décerné en bonne et due forme à son encontre le mercredi 22 janvier.