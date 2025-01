Les loisirs les plus appréciés au Gabon

Le Gabon n’en finit plus d’être l’une des plus belles réussites du continent africain. Ses un peu plus de 2 millions d’habitants qui sont pour la plupart dans leur prime jeunesse (l’âge médian étant de 20,5 ans) vivent particulièrement bien avec la troisième place au classement du PIB par habitant d’Afrique. Une économie qui ne cesse de croître grâce au secteur pétrolier notamment, et qui permet à sa population de s’adonner à des loisirs pour décompresser.

Mais quelles sont les activités les plus appréciées par les Gabonais en 2025 ? Réponses dans les prochaines lignes.

Le football, le sport indétrônable du Gabon



Aubameyang, véritable icône au Gabon, a joué dans de nombreux grands clubs européens comme Arsenal ou le Barça

C’est bien simple, il n’y a aucun sport ni aucune autre activité de loisirs qui ne peut rivaliser avec le football au Gabon. Cet amour du ballon rond est phénoménal et se retrouve du plus jeune âge sur les terrains vagues et dans les parcs, pour perdurer ensuite dans les nombreux clubs de football. Quasiment tous les jeunes gabonais ont eu un ballon au pied durant leur jeunesse et on fait des matchs entre amis.

Il existe de nombreux clubs avec d’excellentes structures comme le FC 105 qui n’est autre que le club qui a remporté le plus de championnats nationaux. Citons également l’AS Sogara ou encore l’AS Stade Mandji qui œuvre particulièrement bien au développement du football professionnel, mais aussi amateur au Gabon.

Les gabonais sont également de grands supporters de leur équipe nationale, les Panthères. L’engouement est énorme avec des centaines de milliers de personnes qui suivent assidûment les résultats de la sélection. Récemment qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, la sélection possède de nombreuses stars internationales comme Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina ou encore Denis Bouanga.

Malgré ces noms reconnus, l’équipe nationale n’a jamais pu se qualifier pour une Coupe du Monde et n’a pas su faire mieux qu’un quart de finale de CAN en 1996 et 2012. Mais avec un tel groupe de joueurs, rien n’est à exclure en 2025 pour cette génération qui vit ses derniers moments ensemble.

Le poker, une nouvelle passion issue de l’arrivée d’internet

En tant que nation innovante du continent, le Gabon s’est rapidement doté d’une bonne infrastructure Internet qui lui permet ainsi d’éviter des coupures trop longues et trop fréquentes dans ces pays voisins.

Cette bonne couverture du web, notamment pour les téléphones portables, a permis l’émergence d’une communauté locale de joueurs, qui privilégie ainsi les parties en ligne sur des plateformes comme PokerStars ou d’autres. On est persuadé que l’émergence d’un grand champion gabonais de poker pourrait faire exploser le jeu de cartes le plus pratiqué au monde.

Les arts martiaux comme le taekwondo, le judo et le MMA

Les sports de combat comme le taekwondo, la boxe, le MMA ou encore le judo occupent une place particulièrement importante au Gabon. Le porte-drapeau du Gabon lors des Jeux Olympiques de Tokyo n’était autre qu’Anthony Obame (taekwondo) qui est le seul médaillé de l’histoire du pays. Les pratiquants de taekwondo brillent donc à l’échelle mondiale, mais également dans les compétitions africaines avec de nombreuses médailles décrochées à chaque compétition.

Cette réussite est principalement dû à la bonne organisation des clubs qui offre de bonnes formations à leurs pratiquants de l’enfance à l’âge adulte. Des moyens privés et publics sont mis à disposition des clubs pour bénéficier de bonnes structures, de l’équipement nécessaire, mais aussi d’un encadrement formé et à la hauteur des attentes des Gabonais. De nombreuses démonstrations sont également organisées afin d’encourager la pratique et faire vivre les arts martiaux dans le temps.

D’autres loisirs sont également en plein essor ces dernières années comme le basket-ball ou encore la pétanque. Cette pratique qui nous vient de Provence en France a vu la création d’une fédération officielle en 2006 pour encadrer la pratique et surtout la signature d’une adhésion à l’Union africaine des sports de boule il y a moins de cinq ans, preuve d’un développement certain.