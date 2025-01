Soudan : L’armée reprend une ville stratégique aux paramilitaires du FSR

L’armée soudanaise, soutenue par des groupes armés alliés, a repris ce samedi Wad Madani, capitale de l’État d’Al-Jazira, située à 200 kilomètres au sud de Khartoum. Cette ville stratégique était sous le contrôle des Forces de soutien rapide (FSR) depuis décembre 2023. Ce développement marque un tournant dans la guerre civile qui oppose l’armée aux paramilitaires depuis avril 2023.

Les FSR, par la voix de leur chef Mohamed Hamdane Daglo, ont reconnu la perte de Wad Madani tout en promettant de la reconquérir. L’armée, saluant une « grande victoire », a diffusé des vidéos montrant ses troupes à l’intérieur de la ville et déclaré qu’elle travaillait à éliminer les dernières poches de résistance des FSR. Des célébrations ont éclaté dans plusieurs villes sous contrôle de l’armée, témoignant de l’espoir des habitants de voir la fin de la « tyrannie » des FSR.

Cette reprise intervient dans un contexte de crise humanitaire extrême. Depuis le début du conflit, des millions de personnes ont été déplacées, et l’État d’Al-Jazira, autrefois grenier à blé du Soudan, a vu plus de 300 000 réfugiés fuir en raison des combats. L’ONU estime que 3,2 millions d’enfants de moins de cinq ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë en 2025, tandis que Washington a récemment accusé les FSR de commettre un génocide. La guerre continue de ravager le pays, faisant des dizaines de milliers de morts et plongeant la population dans une crise sans précédent.