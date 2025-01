Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) de la République démocratique du Congo (RDC) a averti ce jeudi la radio RFI et les chaînes de télévision France 24 et TV5 Monde, les accusant d’encourager indirectement le terrorisme. Le président du CSAC, Christian Bosembe, a exprimé ses préoccupations face à ce qu’il qualifie de « soutien médiatique » aux groupes armés.

Christian Bosembe a critiqué ces médias pour avoir diffusé des informations jugées partiales, notamment en rapportant des « avancées fictives » de groupes terroristes tout en minimisant les succès des forces armées de la RDC. Il a dénoncé la tribune offerte à ces groupes et fustigé la diffusion de fausses informations, soulignant que de telles pratiques violent l’éthique journalistique et visent à semer la peur parmi la population civile.

Le président du CSAC a également pointé du doigt le manque d’objectivité et d’équilibre dans la couverture des médias français en RDC. Cette mise en garde survient alors que RFI et France 24 font déjà face à des interdictions dans plusieurs pays africains, tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et à une suspension récente au Togo.