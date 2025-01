Nigeria : L’explosion d’un camion-citerne fait 77 morts durant un transvasement de carburant

Un accident impliquant un camion-citerne transportant 60 000 litres d’essence a provoqué samedi 18 janvier au matin, une explosion dévastatrice à la « Jonction de Dikko », sur la route reliant la capitale du Nigéria Abuja à Kaduna. Selon l’Agence de gestion des urgences de l’État de Niger (NSEMA), l’incident s’est produit lorsqu’une tentative de transfert de carburant vers un autre camion, à l’aide d’un générateur, a entraîné un incendie fatal. L’explosion a causé la mort d’au moins 77 personnes, et 25 autres ont été hospitalisées avec des brûlures graves.

Des témoins ont rapporté que des riverains, principalement des jeunes et des femmes, se sont précipités sur les lieux pour ramasser du carburant, ignorant les risques. L’explosion a englouti les deux camions et la foule, faisant de nombreuses victimes brûlées au-delà de toute reconnaissance. Des opérations de secours sont en cours, menées par la NSEMA et le Corps fédéral de sécurité routière (FRSC).

Cette tragédie souligne la précarité économique du Nigeria, où la flambée des prix de l’essence, multipliés par cinq en 18 mois. De nombreux Nigérians, plongés dans la précarité, n’hésitent pas à risquer leur vie pour récupérer ce produit devenu inaccessible. Cette tragédie souligne l’urgence de politiques pour sécuriser le transport de carburant et protéger les populations vulnérables.