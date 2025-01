Lambaréné : 4 braconniers appréhendés avec 10 défenses d’ivoire et une peau de panthère

Les autorités gabonaises ont mis fin la semaine dernière à un réseau de trafic de faune protégée à Lambaréné (Moyen-Ogooué, entre). Une opération conjointe menée par la Police judiciaire (PJ) de Lambaréné, la Direction de la lutte contre le braconnage (DLCB) et la Direction provinciale des Eaux et Forêts, avec l’appui de l’ONG Conservation Justice, a permis d’arrêter quatre suspects. Ces derniers, identifiés comme Prince Nze Ogoula (26 ans), Landry Moukaga Mihindou (39 ans), Dieudonné Moukouagni (49 ans) et Michel Nguilou (45 ans), détenaient dix défenses d’ivoire et une peau de panthère, des trophées pesant plus de 40 kg et estimés à 250 000 FCFA.

Les suspects, tous pêcheurs opérant sur les lacs du Moyen-Ogooué, avaient élaboré un plan audacieux pour écouler ces produits d’espèces intégralement protégées. Prince Nze Ogoula aurait été approché il y a quelques mois par un client potentiel à la recherche de trophées de faune protégée. Après avoir hésité, il s’est associé à ses collègues pour organiser la vente. Leur transaction devait se dérouler dans le quartier Isaac, dans le 2e arrondissement de Lambaréné, mais leur activité illégale a été stoppée grâce à l’intervention des forces de l’ordre. Une vue du butin des braconniers Durant l’opération, les agents ont surpris les trafiquants en flagrant délit de détention et de tentative de vente des produits protégés. L’enquête a révélé que les défenses d’ivoire et la peau de panthère provenaient probablement du lac Ngomé-Dakar. Les suspects, immédiatement placés en garde à vue, ont été transférés à Libreville pour répondre de leurs actes devant le Tribunal Spécial le 17 janvier. Toutefois, au cours de la procédure, Michel Nguilou et Landry Moukaga Mihindou ont été relâchés, et ce sont désormais les deux autres suspects qui restent en détention. Selon les articles 390 et 398 du Code pénal gabonais, ils risquent jusqu’à 10 ans de prison et une amende équivalente à cinq fois la valeur des produits saisis. Cette affaire met une fois de plus en lumière la gravité du trafic d’espèces protégées dans la région de Lambaréné. Malgré les efforts des autorités et des organisations telles que Conservation Justice, les marchés locaux continuent d’exposer des produits illégaux, mettant en péril la biodiversité. L’éléphant et la panthère, espèces déjà menacées, jouent un rôle crucial dans l’équilibre écologique et risquent de disparaître si ces activités persistent. Outre les enjeux écologiques, ces espèces ont également une importance culturelle. Par exemple, le lamantin, souvent considéré comme un génie dans certaines traditions locales, contribue à l’entretien des écosystèmes marins grâce à son alimentation et ses déjections qui enrichissent l’habitat aquatique. Ce double rôle écologique et culturel souligne l’urgence d’intensifier les mesures de protection contre le braconnage. Face à ce problème persistant, les autorités gabonaises renforcent leur lutte contre le trafic de faune protégée. Cette arrestation, soutenue par des partenaires locaux et internationaux, marque une avancée significative dans la lutte contre la criminalité environnementale au Gabon, mais rappelle également que la protection de la biodiversité reste un défi majeur.