Afrique australe : le fleuve Zambèze à son plus bas niveau en cinq ans

Le fleuve Zambèze, l’un des plus grands d’Afrique, est presque à sec dans la région namibienne. Son niveau d’eau est tombé à seulement 15 cm la semaine dernière, contre 1,25 m en 2019 et 90 cm en 2024, a indiqué mercredi le journal Namibian , citant la société nationale des eaux, NamWater. Cette situation alarmante marque le niveau le plus bas enregistré depuis cinq ans.

La baisse continue du niveau du Zambèze pourrait causer de graves dommages économiques et détruire des infrastructures vitales, a averti Nalisa Mapenzi, porte-parole de NamWater. Ce phénomène est attribué à la pire sécheresse que connaît l’Afrique australe depuis un siècle, selon l’ONU. L’état d’urgence avait été déclaré l’an dernier en Namibie, une mesure également adoptée par la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi.

La sécheresse, accentuée par le phénomène climatique El Niño, menace aussi la production d’électricité des grandes centrales hydroélectriques de Kariba et Cabora Bassa, situées sur le cours inférieur du fleuve. Le niveau d’eau a chuté au seuil minimum permettant encore de répondre aux besoins énergétiques de la Zambie, du Zimbabwe et du Mozambique.