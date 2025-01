Après des hausses historiques, le Bitcoin repasse sous les 90 000 dollars

Le prix du Bitcoin a chuté en dessous de la barre symbolique des 90 000 dollars (54 845 000 FCFA) ce lundi à 15h35 (heure du Gabon), selon la plateforme Binance. Cette baisse de 5,21 % marque un point bas inédit depuis le 18 novembre 2024. Quelques minutes plus tard, la cryptomonnaie a toutefois regagné du terrain, s’échangeant à 91 566 dollars (55 870 000 FCFA), soit une baisse limitée à 3,45 %.

Le Bitcoin, basé sur la technologie blockchain, repose sur un système décentralisé où les blocs sont « minés » par les utilisateurs du réseau. Lancée en 2008 par un auteur ou un groupe anonyme sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto, la cryptomonnaie est devenue un actif prisé mais volatil.

Avec un plafond d’émission fixé et la majeure partie déjà « minée », le Bitcoin continue d’alimenter les débats sur son rôle dans le système financier global, oscillant entre adoption institutionnelle et critiques sur sa durabilité et ses fluctuations extrêmes.