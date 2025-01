Décès à 61 ans de Philippe Djoula, leader de la Confédération syndicale gabonaise

Philippe Djoula, secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA), est décédé ce samedi 11 janvier au Centre hospitalier universitaire d’Owendo, à l’âge de 61 ans, selon une source syndicale. Né le 18 avril 1963 à Moanda, il était Officier de facilitation, de sécurité et de sûreté portuaire, et responsable du département sécurité et police portuaire au port commercial d’Owendo. Il travaillait depuis 23 ans à l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG).

Élu à la tête de la COSYGA en 2019, Philippe Djoula s’était illustré comme un défenseur acharné des droits des travailleurs. Formateur en sûreté maritime et portuaire (OMI) et inscrit en D.U Management de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement à l’AFRAM, il conjuguait son expertise professionnelle à son engagement syndical. Sa disparition intervient alors qu’il venait d’achever, fin 2024, les travaux de rédaction du nouveau code du travail, un projet crucial pour les travailleurs gabonais.

Sa mort est une immense perte pour le mouvement syndical et la communauté portuaire gabonaise. Ses collègues et partenaires saluent la mémoire d’un homme passionné, déterminé à améliorer les conditions de travail et à renforcer la sécurité dans son secteur.