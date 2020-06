Caravane : 20 000 personnes examinées à Bitam par le Samu social gabonais

Après Libreville et Tchibanga, le tour est venu pour les populations de la ville de Bitam de bénéficier du 30 au 31 mai dernier de la mission medico-humanitaire organisée par le Samu social gabonais.

La caravane du Samu social gabonais dénommée « Mission médico-humanitaire », dirigée par le coordonnateur général, Dr Wenceslas YABA, qu’accompagnait toute une équipe de médecins, chirurgiens, sage-femmes et autres spécialistes, a posé ses valises dans la commune de Bitam le week-end écoulé afin de permettre à plus de 20 000 personnes de cette ville bénéficier des consultations et soins gratuitement.

Pour le coordonnateur général, leur mission était d’aller vers les populations les plus démunies.

« Il fallait aller et se rapprocher des populations les plus démunie puisqu’elles n’ont pas toujours les moyens pour se déplacer », a indiqué Dr Wenceslas Yaba.