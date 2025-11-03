Gabon : La nouvelle Cour constitutionnelle sera élue et installée en fin décembre prochain

Le ministre de la Réforme des institutions et des Relations avec les institutions, François Ndong Obiang, a annoncé ce lundi à Libreville la mise en place de la nouvelle Cour constitutionnelle du Gabon, appelée à remplacer celle de la transition dirigée depuis septembre 2023 par Dieudonné Aba’a Owono. L’élection du président de la Cour se tiendra le 26 décembre 2025, suivie de l’installation officielle et de la prestation de serment des membres le 30 décembre 2025, a précisé le ministre.

Cette nouvelle Cour remplacera celle dirigée depuis septembre 2023 par Dieudonné Aba’a Owono, président de l’institution transitoire mise en place après la chute du régime précédent. Les nouveaux juges constitutionnels, désignés pour un mandat unique de sept ans, seront chargés de garantir la conformité des lois à la Constitution, de valider les résultats électoraux et de préserver l’équilibre des pouvoirs au sein de la Ve République.

Selon François Ndong Obiang, cette étape symbolise la clôture juridique et politique de la transition et la naissance d’un ordre institutionnel rénové. Le ministre a souligné que la nouvelle Cour constitutionnelle incarnera « la stabilité, l’équilibre et la crédibilité du système démocratique gabonais », ouvrant ainsi la voie à une Ve République « solide, transparente et respectueuse de l’État de droit ».