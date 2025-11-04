Buscador
Libreville, le
lundi 10 novembre 2025
    Gabon : L'introduction en bourse de BGFI Holding Corporation s'ouvre ce 11 novembre

    Publié le 4 novembre 2025
    Soutenez Info241 !

    Economie
    Gabon : L’introduction en bourse de BGFI Holding Corporation s’ouvre ce 11 novembre
    Gabon : L’introduction en bourse de BGFI Holding Corporation s’ouvre ce 11 novembre © 2025 D.R./Info241

    La période de souscription à l’offre publique d’achat par introduction en bourse de BGFI Holding Corporation s’ouvrira officiellement ce 11 novembre 2025 pour s’achever le 24 décembre prochain, a annoncé l’entreprise bancaire dans un communiqué à Info241. Cette opération, autorisée lors de la session du 28 octobre de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF), porte sur 10 % du capital social de la société, par émission d’actions nouvelles, avant la cotation des titres à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC).

    Société tête du groupe financier international multi-métiers BGFIBank, BGFI Holding Corporation inscrit cette opération dans sa stratégie de développement durable et d’efficacité, fondée sur la solidité financière, la maîtrise des risques et la croissance responsable. Le groupe, qui compte plus de 3 000 collaborateurs dans douze pays – parmi lesquels le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la France, la RDC ou encore Madagascar – se positionne comme un acteur majeur de la banque et des services financiers en Afrique.

    L’ensemble du processus est exclusivement piloté par BGFIBourse, désignée Arrangeur et Chef de file. La filiale publiera dans les prochains jours les modalités pratiques de souscription. Pour le groupe, cette entrée en bourse marque une étape clé de son histoire, symbolisant sa volonté de renforcer sa transparence, sa compétitivité et son rayonnement sur le marché financier régional.

