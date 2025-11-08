CDAA : Cyril Ramaphosa désigné président de la communauté après le refus de Madagascar

La Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA) a tenu ce vendredi un sommet extraordinaire en ligne, après le refus de Madagascar d’assurer la présidence tournante de l’organisation, en raison de la grave crise politique que traverse le pays.

Au terme de cette réunion, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été désigné président provisoire de la CDAA, selon un communiqué diffusé par le ministère zimbabwéen de l’Information et de la Radiodiffusion. Cette mesure vise à garantir la continuité institutionnelle de l’organisation régionale.

Madagascar connaît depuis le 25 septembre une crise politique ouverte, déclenchée par des manifestations de jeunes contre les coupures d’eau et d’électricité, rapidement transformées en mouvement de contestation du régime. Le 14 octobre, la Haute Cour constitutionnelle a proposé le colonel Michaël Randrianirina, chef des putschistes, comme candidat à la présidence, estimant que le président Andry Rajoelina, en exil, n’était plus en mesure d’exercer ses fonctions.