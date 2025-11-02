Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
lundi 3 novembre 2025
  • 804
    28°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Tanzanie : La présidente sortante réélue avec 98 % après une centaine de morts

    Publié le 2 novembre 2025 à 14h28min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/tanzanie-la-presidente-sortante-reelue-avec-98-apres-une,2605
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Mort du major Mbegha Allou en Guinée équatoriale : 14 ans après, le Gabon n’a toujours pas rendu justice à son soldat

    Paul Biya réélu pour un 8e mandat : Oligui Nguema félicite, malgré la tempête post-électorale

    Bangui Financial Days 2025 : la Centrafrique veut devenir le nouveau hub financier d’Afrique centrale

    USA : Le gabonais Denis Bouanga parmi les cinq finalistes du titre de MVP 2025 de la MLS

    Diplomatie : Alfred Nguia Banda, ancien exilé politique, nommé ambassadeur du Gabon en France

    International
    Tanzanie : La présidente sortante réélue avec 98 % après une centaine de morts
    Tanzanie : La présidente sortante réélue avec 98 % après une centaine de morts © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    La présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, a été réélue avec près de 98 % des voix, selon les résultats officiels publiés ce samedi 1er novembre. Une victoire écrasante qui intervient dans un climat de forte tension après une répression sanglante des manifestations dénonçant un scrutin qualifié de « mascarade » par l’opposition. D’après la Commission électorale, plus de 31,9 millions d’électeurs ont voté, soit un taux de participation d’environ 87 %.

    Mais derrière ces chiffres triomphants, le pays est en proie à une grave crise. Les partis d’opposition, dont le principal — le Chadema — a été interdit, font état de centaines de morts depuis le jour du vote. Amnesty International évoque « au moins 100 morts », tandis que des sources sécuritaires parlent de plus de 500 victimes dans plusieurs grandes villes, notamment Dar es Salaam, Arusha et Mwanza. Le gouvernement, lui, minimise ces bilans, évoquant de simples « incidents isolés ».

    Les Nations unies ont appelé vendredi les forces de sécurité à « s’abstenir de tout usage disproportionné de la force ». Les observateurs dénoncent une dérive autoritaire sous Samia Suluhu Hassan, accusée d’avoir éliminé toute opposition viable en emprisonnant ou en écartant ses principaux adversaires, dont Tundu Lissu, poursuivi pour trahison. Sur le terrain, la colère populaire ne faiblit pas : de nouvelles manifestations sont annoncées malgré le couvre-feu et la présence militaire dans les rues.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève