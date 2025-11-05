Côte d’Ivoire : Le bras droit de Laurent Gbagbo arrêté pour incitation à l’insurrection

Le coordinateur général de la coalition Front commun, Damana Pickass, figure de l’opposition ivoirienne et proche de l’ex-président Laurent Gbagbo, a été arrêté mardi à Bingerville. Le procureur général de la République, Oumar Bramane Koné, a confirmé son interpellation par la police nationale pour appel à un soulèvement populaire à la veille de l’élection présidentielle.

Selon le communiqué du parquet cité par l’AFP, Damana Pickass et « certains acteurs politiques » auraient lancé des appels à l’insurrection et au renversement des institutions de la République, entraînant la formation d’« attroupements armés et non armés » responsables d’actes de violence. Ces troubles sont qualifiés par la justice d’atteinte grave à la sécurité nationale.

Cette arrestation intervient alors que le président Alassane Ouattara, 83 ans, a été réélu pour un quatrième mandat avec 89,77 % des voix dès le premier tour. Le scrutin s’est tenu dans un climat tendu, marqué par l’exclusion de plusieurs candidats, dont Laurent Gbagbo, déclaré inéligible en raison de sa condamnation judiciaire.