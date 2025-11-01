Sahara occidental : l’ONU consacre le plan d’autonomie marocain comme solution « la plus réaliste »

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, vendredi 31 octobre, la résolution n°1122, prolongeant jusqu’en janvier 2026 le mandat de la MINURSO et déclarant que le plan d’autonomie marocain constitue la solution la plus réaliste pour mettre fin à un conflit vieux de cinquante ans. Le texte, rédigé par les États-Unis, a recueilli 11 voix pour, 3 abstentions (Russie, Chine, Pakistan) et l’Algérie n’a pas pris part au vote. Cette résolution marque, selon plusieurs observateurs, un tournant diplomatique majeur dans la position du Conseil de sécurité.

Le roi Mohammed VI a salué un « tournant historique », estimant que ce vote ouvrait « une nouvelle ère pour le Sahara marocain ». La presse marocaine a parlé d’une « victoire diplomatique décisive pour Rabat », tandis que le média TelQuel a titré sur un vote « historique », consacrant la souveraineté marocaine sur le territoire. La résolution, tout en restant nuancée dans sa formulation, érige de facto le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme référence principale pour le règlement du différend entre Rabat et le Front Polisario, soutenu par l’Algérie.

À Alger, cette décision a suscité la réprobation de la presse et des diplomates, qui y voient un recul du principe d’autodétermination défendu par l’ONU depuis les années 1970. Le journal El Watan a dénoncé un texte « s’inscrivant dans la gestion du statu quo » et écartant l’organisation d’un « référendum libre et équitable » pour le peuple sahraoui. Au Maroc, en revanche, la résolution a provoqué des scènes de liesse à Rabat, Casablanca et Fès, où des milliers de citoyens ont célébré dans les rues, drapeaux et portraits du roi à la main, scandant : « Le Sahara a toujours été marocain ! »