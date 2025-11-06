Cameroun : Malgré les contestations, Paul Biya prête serment pour un 8e mandat, une prouesse mondiale

À 92 ans, Paul Biya a une nouvelle fois déjoué le temps et les pronostics. Le président camerounais a prêté serment ce jeudi à Yaoundé pour un huitième mandat consécutif, après sa victoire controversée à la présidentielle d’octobre, où il a obtenu 53,66 % des suffrages. Malgré les protestations de l’opposition et les accusations de fraudes massives, le chef de l’État, au pouvoir depuis 43 ans, a promis de « continuer à être digne de la confiance accordée par le peuple camerounais ».

La cérémonie, retransmise en direct sur Actu Cameroun, s’est déroulée dans le nouveau palais du parlement, un imposant édifice de verre symbole de la longévité politique du président. Les rues de Yaoundé étaient pavoisées de banderoles remerciant « le père de la nation », tandis que le dispositif sécuritaire était particulièrement renforcé. En dépit des tensions, Paul Biya est apparu serein, renouvelant son engagement à « garantir la stabilité du pays ».

Face à lui, le principal opposant Issa Tchiroma Bakary, arrivé deuxième avec 35,19 % des voix, a rejeté les résultats et revendiqué la victoire avant de s’enfuir au Nigeria. Avec ce huitième mandat, Paul Biya signe une prouesse mondiale : il devient le chef d’État élu le plus âgé de la planète, et l’un des plus anciens dirigeants encore en exercice, juste derrière le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979.