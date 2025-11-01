Gabon : Une trentaine de corps abandonnés à Libreville bientôt inhumés à titre d’indigents

La Direction générale des Pompes funèbres SAAF “La Colombe” a annoncé ce vendredi son intention d’inhumer à titre d’indigents une trentaine de corps abandonnés dans sa morgue de la capitale gabonaise depuis plusieurs mois. Dans un communiqué rendu public ce 31 octobre, la structure appelle les familles concernées à se manifester rapidement avant la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle.

La liste publiée par la SAAF mentionne 32 dépouilles, dont plusieurs Gabonais, mais aussi des Camerounais, Congolais, Équato-guinéens, Nigérians, Togolais, Ivoiriens et un Béninois. Parmi les noms figurent notamment Louis Aziagbessou (Béninois), Dieu Merci Bola Djeyevi (Congolais), Jules Makoumaka (Gabonais), Emmanuel Muno Taka (Camerounais) ou encore Jean Paulin Eyouma (Gabonais).

L’entreprise funéraire justifie cette décision par le manque d’espace dans ses chambres froides et le désintérêt prolongé des proches des défunts. Elle précise que l’inhumation collective se fera dans le strict respect de la dignité humaine et des procédures administratives en vigueur, si aucune réclamation n’est formulée dans les prochains jours.