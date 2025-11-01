Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
lundi 3 novembre 2025
  • 804
    28°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Gabon : Une trentaine de corps abandonnés à Libreville bientôt inhumés à titre d’indigents

    Publié le 1er novembre 2025 à 13h57min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/gabon-une-trentaine-de-corps-abandonnes-a-libreville-bientot,2604
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Mort du major Mbegha Allou en Guinée équatoriale : 14 ans après, le Gabon n’a toujours pas rendu justice à son soldat

    Le Gabon compte enfin 117 huissiers dont 84 nouveaux après 15 longues années d’attente

    Kris O’Bryan, son faux « grand » de la DGSS et les 12 pots de savon de drogue qui valaient 500 millions

    Procès des Bongo Valentin : leur avocate gabonaise dénonce des vices de forme et promet le boycott !

    Affaire Warren : Déjà deux agresseurs écroués et une juge suspendue pour manquements graves

    Société
    Gabon : Une trentaine de corps abandonnés à Libreville bientôt inhumés à titre d’indigents
    Gabon : Une trentaine de corps abandonnés à Libreville bientôt inhumés à titre d’indigents © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    La Direction générale des Pompes funèbres SAAF “La Colombe” a annoncé ce vendredi son intention d’inhumer à titre d’indigents une trentaine de corps abandonnés dans sa morgue de la capitale gabonaise depuis plusieurs mois. Dans un communiqué rendu public ce 31 octobre, la structure appelle les familles concernées à se manifester rapidement avant la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle.

    La liste publiée par la SAAF mentionne 32 dépouilles, dont plusieurs Gabonais, mais aussi des Camerounais, Congolais, Équato-guinéens, Nigérians, Togolais, Ivoiriens et un Béninois. Parmi les noms figurent notamment Louis Aziagbessou (Béninois), Dieu Merci Bola Djeyevi (Congolais), Jules Makoumaka (Gabonais), Emmanuel Muno Taka (Camerounais) ou encore Jean Paulin Eyouma (Gabonais).

    L’entreprise funéraire justifie cette décision par le manque d’espace dans ses chambres froides et le désintérêt prolongé des proches des défunts. Elle précise que l’inhumation collective se fera dans le strict respect de la dignité humaine et des procédures administratives en vigueur, si aucune réclamation n’est formulée dans les prochains jours.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève