Le Gabon inaugure sa banque nationale de soutien à l’entrepreneuriat dotée de 17 milliards

Annoncé depuis des mois, le Gabon a franchit ce mercredi un cap décisif dans sa stratégie de développement économique avec l’inauguration de la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG). Sous l’impulsion du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette nouvelle institution financière a pour mission de soutenir et financer les Petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les initiatives entrepreneuriales à travers tout le pays.

Dotée d’un capital initial de 17 milliards de FCFA, la BCEG, à l’actionnariat entièrement gabonais, se positionne comme un outil de relance économique pour accompagner les secteurs porteurs de croissance. Elle propose des crédits d’investissement, des facilités de trésorerie, des produits d’épargne adaptés et un accompagnement spécialisé pour les entrepreneurs. Une offre conçue pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises gabonaises et dynamiser les activités économiques locales, notamment dans les zones rurales. Une vue du siège de la nouvelle banque L’idée de cette banque nationale dédiée à l’entrepreneuriat avait été annoncée par le Chef de l’État lors de son discours à la nation, le 31 décembre 2023. Le président Oligui Nguema avait alors souligné la nécessité d’un modèle économique centré sur le secteur privé, capable de réduire la dépendance à la fonction publique comme principal pourvoyeur d’emplois. Avec cette structure, le Gabon ambitionne de booster l’entrepreneuriat, renforcer l’inclusion financière et offrir aux entreprises locales les moyens de se développer durablement. Lors de l’inauguration, le ministre de l’Économie et le Directeur général de la BCEG ont mis en avant le rôle central de cette banque pour lutter contre la précarité et renforcer la compétitivité des entreprises gabonaises. Implantée sur l’ensemble du territoire, la BCEG est appelée à devenir un moteur pour l’essor économique du Gabon, en encourageant la création d’emplois et en soutenant les initiatives des jeunes entrepreneurs.