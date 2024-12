Port-Gentil : Lancement des activités sportives inter-établissements pour occuper sainement la jeunesse

La Fédération gabonaise des sports scolaires (FEGASS) a lancé ce 19 décembre ses activités sportives et culturelles inter-établissements au stade Pierre Claver Divounguy de Port-Gentil. Cet événement vise à éloigner les apprenants des fléaux tels que la drogue, les grossesses précoces et la violence en milieu scolaire.

Dans son discours, le directeur d’académie provinciale (DAP), Pierre Onanga Ossounda, a souligné l’importance de la discipline comme pilier de la réussite scolaire pour l’année académique 2024-2025. Les compétitions, ouvertes à tous les élèves du primaire et du secondaire, sont organisées conformément à la décision n°0111/MENFPC du 25 octobre 2024, fixant le calendrier socio-éducatif et sportif de l’année. Ces activités s’inscrivent dans une démarche de promotion des valeurs sportives et culturelles au sein des écoles.

Une vue des trophées mis en jeu

« Si le président de la transition n’avait pas remis à l’ordre du jour ces activités, nous ne serions pas ici. Heureusement, la restauration des institutions englobe aussi nos valeurs culturelles », a déclaré Pierre Onanga Ossounda. Le lancement a été marqué par un défilé des établissements scolaires, suivi de rencontres inaugurales de football, de courses de vitesse et d’autres épreuves sportives.

Le DAP a également insisté sur l’impact positif des activités socio-éducatives pour canaliser la jeunesse vers des loisirs sains. « L’exercice physique est essentiel au bien-être. Ces activités visent à éloigner les jeunes des fléaux tels que la drogue, la violence, l’oisiveté et les grossesses précoces », a-t-il indiqué. Il a exhorté les élèves à rivaliser dans un esprit de fair-play et à valoriser leurs talents.

Une vue des participants

La première rencontre de football féminin a opposé le lycée technique Jean Fidèle Otando au CES du Park, avec une victoire du premier. Les compétitions, organisées par la FEGASS sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale, se poursuivront jusqu’au 28 février 2025, offrant ainsi une plateforme pour l’épanouissement et la découverte de jeunes talents sportifs et culturels.