Conseil des ministres du 19 décembre : 15 décisions majeures prises par les autorités gabonaises

Le Conseil des ministres du Gabon, tenu le 19 décembre 2024 à Libreville sous la présidence du général Brice Clotaire Oligui Nguema, a adopté un total de 15 décisions majeures réparties comme suit : 2 projets de loi, 8 projets de décrets, plusieurs nominations diplomatiques et nationales, ainsi que diverses initiatives stratégiques. Ces mesures visent à renforcer la gouvernance, moderniser les institutions et stimuler le développement économique et social.

Le Conseil des ministres a pris des décisions majeures regroupées en quatre grandes catégories : projets de loi, projets de décrets, nominations et autres initiatives stratégiques. Projets de loi adoptés Réorganisation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Énergie (ARSEE) : Ce projet de loi transforme l’ARSEE en une Autorité de Régulation, dotée de pouvoirs accrus pour encadrer les secteurs de l’eau potable et de l’énergie électrique. Selon le communiqué, cette réforme vise à « garantir une meilleure protection des usagers et à renforcer la transparence dans la gestion des services publics essentiels ». Autorisation pour le Président de la Transition de légiférer par ordonnance : Ce texte habilite le Président à adopter des ordonnances pendant l’intersession parlementaire. Cette mesure, prévue par l’article 52 de la Constitution, est justifiée par l’urgence de mettre en œuvre des réformes structurantes. Le Conseil affirme que cette décision « s’inscrit dans une démarche de rationalisation et d’efficacité institutionnelle ». Projets de décrets adoptés Réorganisation de la Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture : Ce décret actualise le cadre organisationnel de cette direction pour mieux répondre aux enjeux de la gestion durable des ressources halieutiques. Les objectifs incluent « l’élaboration de stratégies sectorielles et la promotion des activités halieutiques locales ». Création et organisation des directions liées à l’amont et à l’aval pétrolier : Deux nouvelles directions générales ont été créées pour renforcer la gestion des hydrocarbures. La Direction de l’Amont Pétrolier supervisera les explorations et extractions, tandis que celle de l’Aval se concentrera sur la distribution et le stockage. Cette double réforme permettra, selon le communiqué, « d’optimiser les revenus pétroliers tout en garantissant la conformité environnementale ». Réorganisation de la Direction Générale du Patrimoine : Ce décret introduit une brigade de contrôle pour surveiller l’utilisation des biens publics. Il s’agit d’une mesure visant « à renforcer la lutte contre les abus et à améliorer la gestion des ressources publiques ». Approbation des statuts de l’Agence Nationale du Médicament (ANMAPS) : Ce texte établit le cadre organisationnel de l’ANMAPS, avec pour mission de garantir la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques. Le Conseil a souligné que « cette agence jouera un rôle clé dans l’amélioration du système de santé national ». Gestion durable des ressources halieutiques : Ce décret modifie les règlements pour interdire certaines pratiques destructrices et réguler l’accès des navires étrangers aux eaux gabonaises. L’objectif, selon le Conseil, est « de préserver les écosystèmes marins tout en favorisant une exploitation responsable ». Nominations d’ambassadeurs et responsables Nominations d’ambassadeurs : Plusieurs ambassadeurs ont été nommés pour représenter le Gabon à l’international : États-Unis : Paterne Alexis N’ZOGHO comme conseiller auprès de l’ambassade à Washington.

: Paterne Alexis N’ZOGHO comme conseiller auprès de l’ambassade à Washington. Cuba : Faustin Yves N’GUIEND-MICKOLO, Ambassadeur Extraordinaire.

: Faustin Yves N’GUIEND-MICKOLO, Ambassadeur Extraordinaire. Inde : Guy Rodrigue DIKAYI, Ambassadeur Extraordinaire.

: Guy Rodrigue DIKAYI, Ambassadeur Extraordinaire. Genève (ONU) : Rita Nanette KAMBANGOYE ANKASSA Epse BARREAU, Ambassadrice Extraordinaire.

(ONU) : Rita Nanette KAMBANGOYE ANKASSA Epse BARREAU, Ambassadrice Extraordinaire. Angola : Edwige KOUMBY MISSAMBO, Ambassadrice Extraordinaire.

: Edwige KOUMBY MISSAMBO, Ambassadrice Extraordinaire. Rwanda : Sylver ABOUBAKAR MINKO MI NSEME, Ambassadeur Extraordinaire. Postes nationaux : Des nominations stratégiques ont été effectuées dans divers ministères, notamment : Ministère du Pétrole : Aristide NYAMAT BANTSIVA (Directeur Général de l’Amont Pétrolier) et Thibault Gael IDOUMI (Directeur Général de l’Aval Pétrolier).

: Aristide NYAMAT BANTSIVA (Directeur Général de l’Amont Pétrolier) et Thibault Gael IDOUMI (Directeur Général de l’Aval Pétrolier). Santé : Henri OLOLO nommé Directeur de l’Hôpital Communal de La Peyrie.

: Henri OLOLO nommé Directeur de l’Hôpital Communal de La Peyrie. Ministère de l’Énergie : Sylver Biteghe Bi Aba’a nommé Directeur Général de l’Énergie.

: Sylver Biteghe Bi Aba’a nommé Directeur Général de l’Énergie. Ministère de l’Environnement : Fabrice Augan Ntango nommé Conseiller Diplomatique.

: Fabrice Augan Ntango nommé Conseiller Diplomatique. Ministère du Commerce : Yann Darrys Agamboue nommé Directeur Central de la Communication.

: Yann Darrys Agamboue nommé Directeur Central de la Communication. Société d’Électricité et d’Eau du Gabon (SEEG) : Steeve Saurel Legnongo nommé Administrateur Provisoire. Autres décisions clés Organisation de la 13ᵉ édition de l’exposition-vente des produits locaux : Prévue à Libreville, cette initiative vise à promouvoir les produits « Made in Gabon » et soutenir l’entrepreneuriat local. Ateliers stratégiques : Approbation pour des séminaires axés sur des enjeux prioritaires, tels que la lutte contre les cosmétiques éclaircissants nocifs et la corruption dans le secteur des transports. Ces actions s’inscrivent dans une logique de « sensibilisation et de renforcement des capacités nationales ».