Le Sénégal et le Tchad rompent leurs accords militaires avec la France

Le Sénégal a annoncé ce jeudi, son intention de retirer les troupes françaises stationnées sur son territoire, marquant une nouvelle étape dans la redéfinition de sa souveraineté militaire. Le président Bassirou Diomaye Faye, dans une interview au Monde, a confirmé que ce retrait, bien qu’encore sans calendrier précis, est un objectif ferme. Actuellement, 350 soldats français opèrent depuis deux bases situées à Dakar, mais cette présence « ne correspond pas à [la] conception de la souveraineté », selon le chef de l’État sénégalais.

De son côté, le Tchad a officiellement mis fin à ses accords de défense avec la France. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, a déclaré que cette décision reflète la volonté nationale de réexaminer les partenariats stratégiques, suivant une tendance croissante en Afrique francophone. Le Tchad, qui abritait des bases françaises stratégiques pour les opérations régionales, rejoint d’autres pays comme le Burkina Faso et le Mali dans cette rupture.

Ces annonces interviennent dans un contexte où plusieurs nations africaines explorent de nouvelles alliances militaires, notamment avec des puissances comme la Russie ou la Chine. Pour la France, ces décisions représentent un défi diplomatique majeur et pourraient redéfinir son rôle en Afrique subsaharienne, où sa présence militaire fait de plus en plus débat.