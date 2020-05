Pierre Claver Zeng, 10 ans déjà !

19 mai 2010-19 mai 2020, cela fait exactement 10 ans que l’artiste et l’homme politique gabonais Pierre Claver Zeng n’est plus de ce monde. Il est décéde le 19 mai 2010 à Paris (France) des suites d’une maladie laissant ses fans et sa famille politique orpheline.

Originaire d’Oyem (Woleu-Ntem), il a présidé la tête du Conseil national pour la démocratie sous Omar Bongo. Ministre, il fut l’un des co-fondateur de l’Union nationale (UN, opposition). Enseignant à l’Université Omar Bongo de Libreville, il embrassera aussi une carrière musicale.

Considéré comme l’une des icônes de la chanson gabonaise, Pierre Claver Zeng est l’auteur de 8 albums musicaux de 1975 à 2005. Son coffret « Ening » (la vie, en fang) a été vendu à plus de 3 000 exemplaires.