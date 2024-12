Kotas Awards 2024 : Assis à la maison, Ecuele Manga parmi les 5 meilleurs joueurs de l’année !

La 4e édition des Kotas Awards prévue pour fin décembre, continue de faire parler d’elle. Depuis mardi, une curieuse nomination a provoqué une avalanche de critiques acerbes des internautes gabonais envers le comité d’organisation des trophées. En cause, la présence du défenseur central des Panthères, Bruno Ecuele Manga, est désapprouvée, quand on sait que, jusqu’ici, il est sans club. Une nomination qui vient remettre en cause les critères d’éligibilité.

Alors que le mercato européen est clos, plusieurs stars gabonaises restent sans club, dont Ecuele Manga, dont le contrat avec Chamio s'est achevé sans prolongation ni transfert. Pourtant, le défenseur se retrouve en lice pour le prix du meilleur joueur de l'année 2024, aux côtés de figures comme Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, Denis Bouanga et le jeune prodige Rody Junior Effaghe. Cette sélection a jeté le doute sur l'intégrité des organisateurs. Si certains saluent le travail du joueur dans le passé, d'autres dénoncent une démarche biaisée. « Même pour ça, il faut les relations », ironise un internaute, Sébastien Djembi. Une autre, Charlotte Katakuri, s'insurge : « Quelqu'un qui n'a pas joué depuis un an ? La fraude ne finira jamais au Gabon. » Charles Parker, quant à lui, tourne la situation en dérision : « Grâce à lui, on va jouer la CAN. Pourquoi pas nominer Mouyouma comme meilleur coach ? » Le comité d'organisation défend pourtant son choix, soulignant l'impact social d'Ecuele Manga en 2024 et la reconnaissance de son parcours. Mais ces arguments peinent à convaincre. Pour London Stéphane, cette nomination manque de sérieux : « C'est de la comédie, un joueur sans club qui figure dans le top 5 ? Vous plaisantez ! » Le cas d'Ecuele Manga reflète un problème plus large. De nombreux footballeurs gabonais de renom, laissés sans contrat, témoignent de la difficulté pour le football gabonais à aligner compétitivité et reconnaissance méritée. La nomination controversée du défenseur semble davantage alimenter les critiques qu'encourager une appréciation équitable des talents. Reste à savoir si ce choix sera maintenu et quel impact il aura sur la crédibilité des Kotas Awards. Une chose est certaine, l'affaire met en lumière des pratiques qui divisent, bien loin de l'unanimité attendue pour ce type de distinctions.